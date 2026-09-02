De Leao à Fofana : combien l’AC Milan a encaissé grâce aux ventes, cas par cas

S’il est possible, d’un côté, de lire clairement les départs gratuits et sans option d’achat d’Odogu à Toulouse, de Kostic au Sparta Rotterdam et d’Athekame à Lyon, on ne peut pas en dire autant des autres départs. Milan n’a pas encaissé le moindre centime sur les prêts secs de Fofana à Lyon et celui, avec option d’achat, de Gimenez au FC Porto, ainsi que sur celui de Kevin Zeroli à Sudtirol.





Cela signifie que malgré une dizaine d’opérations dans le sens des départs, en prenant en compte la résiliation du contrat de Bennacer, Milan n’a encaissé que 42,5 millions. Ce chiffre pousse aussi à s’interroger sur l’opportunité d’intégrer un nouveau directeur sportif dans l’organigramme du club.