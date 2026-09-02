Des feux d’artifice initiaux au goût doux-amer du dernier jour du mercato. Après quatre années vécues avec distance, Gerry Cardinale a dirigé en personne la campagne de renforcement de l’AC Milan. Épaulé par Bobby Gardiner et Hendrik Almastadt, même si les opérations les plus importantes, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs, portent ensuite la signature du super-agent Jorge Mendes. La déception du dernier jour est le résultat d’un ensemble de facteurs : le fait de ne pas avoir bouclé les deux recrues nécessaires et la difficulté à vendre, avec le cas Tomori qui mine la crédibilité du projet. L’Anglais avait été écarté du groupe, Amorim a confirmé, en confirmant, la ligne dure avant de devoir finalement faire marche arrière parce que le Diable n’a pas réussi à recruter un défenseur de très haut niveau en plus de Gila.
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De Leao à Fofana : combien l’AC Milan a encaissé grâce aux ventes, cas par cas
M. 38 millions
Le feuilleton estival aux couleurs de l’AC Milan a été gracieusement offert par Rafael Leao. L’ancien numéro 10 de l’AC Milan s’était mis sur le marché dès le mois de mars, mais son transfert, bouclé à quatre jours du gong final, n’a pas apporté les dividendes espérés. L’AC Milan n’a encaissé que 38 millions d’euros de la part de Galatasaray (sans compter les bonus qui doivent encore être atteints) après avoir réclamé 60 millions d’euros pendant tout l’été, en demandant aussi un coup de main, en vain, à Jorge Mendes.
3 millions pour Nkunku
La deuxième vente la plus lucrative de l'été de l'AC Milan est celle de Christoher Nkunku à Leipzig. Le club allemand a bouclé l'opération avec l'AC Milan sous la forme d'un prêt payant d'environ 3 millions d'euros. Une option d'achat non obligatoire a été incluse dans l'accord, que Leipzig pourra éventuellement lever à la fin de la saison.
1,5 million d’euros grâce à Ricci
Ricci, à la surprise générale, occupe la troisième place de ce classement très particulier. Cinq jours plus tôt, Côme a défini avec l’AC Milan la formule et les montants du transfert du milieu de terrain chez Fabregas. Ricci rejoindra Côme dans le cadre d’un prêt payant de 1,5 million, avec bonus en cas de qualification pour les coupes d’Europe, et une option d’achat fixée à 22 millions.
Zéro Europe
S’il est possible, d’un côté, de lire clairement les départs gratuits et sans option d’achat d’Odogu à Toulouse, de Kostic au Sparta Rotterdam et d’Athekame à Lyon, on ne peut pas en dire autant des autres départs. Milan n’a pas encaissé le moindre centime sur les prêts secs de Fofana à Lyon et celui, avec option d’achat, de Gimenez au FC Porto, ainsi que sur celui de Kevin Zeroli à Sudtirol.
Cela signifie que malgré une dizaine d’opérations dans le sens des départs, en prenant en compte la résiliation du contrat de Bennacer, Milan n’a encaissé que 42,5 millions. Ce chiffre pousse aussi à s’interroger sur l’opportunité d’intégrer un nouveau directeur sportif dans l’organigramme du club.
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