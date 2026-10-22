De Laurentiis réclame 2 milliards pour vendre le Napoli : les contacts ont repris avec Rizzetta

Aurelio De Laurentiis et Matt Rizzetta se sont rencontrés hier après-midi à l’hôtel de Bonart, dans le quartier de Chiaia. C’est dans ce même hôtel qu’avait eu lieu le dîner d’avant-Ligue des champions avec Allegri et le directeur sportif Manna. La rencontre s’est tenue peu avant le match d’EuroCup entre le Napoli Basket et les Turcs de Tofaş Spor.





Cet échange direct confirme en tout cas les excellentes relations entre les deux parties et la volonté de Rizzetta, réaffirmée une nouvelle fois dans la presse, de prendre le contrôle du Napoli avec un groupe d’investisseurs italo-américains qui lui sont liés.