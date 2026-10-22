Le feuilleton de l’avenir de la SSC Napoli a officiellement repris et, non, pour une fois, le terrain et Massimiliano Allegri n’y sont pour rien. Après six mois de négociations et un arrêt annoncé par voie de presse, ces derniers jours, les discussions ont en effet repris entre Aurelio De Laurentiis et Matt Rizzetta, président du Napoli Basket, qui souhaite toujours racheter le club. Et selon le Corriere dello Sport, le numéro un de FilmAuro n’a, cette fois, pas totalement fermé la porte.
De Laurentiis réclame 2 milliards pour vendre le Napoli : les contacts ont repris avec Rizzetta
NOUVELLE RENCONTRE
Aurelio De Laurentiis et Matt Rizzetta se sont rencontrés hier après-midi à l’hôtel de Bonart, dans le quartier de Chiaia. C’est dans ce même hôtel qu’avait eu lieu le dîner d’avant-Ligue des champions avec Allegri et le directeur sportif Manna. La rencontre s’est tenue peu avant le match d’EuroCup entre le Napoli Basket et les Turcs de Tofaş Spor.
Cet échange direct confirme en tout cas les excellentes relations entre les deux parties et la volonté de Rizzetta, réaffirmée une nouvelle fois dans la presse, de prendre le contrôle du Napoli avec un groupe d’investisseurs italo-américains qui lui sont liés.
LES PROPOS DE RIZZETTA
La confirmation de l’intérêt pour le rachat de Napoli, avec l’objectif de créer un club omnisports avec le Napoli Basket, est venue de Rizzetta lui-même, en marge de son intervention lors du colloque « Le défi de faire du sport : de l’America’s Cup aux projets sociaux pour le territoire », à la Fondazione Banco di Napoli.
L’Italo-Américain avait déclaré : « J’entretiens de très bonnes relations avec Aurelio, fondées sur le plus grand respect. Je suis là et je serais honoré de reprendre l’héritage qu’il a bâti à partir d’une faillite il y a plus de vingt ans. Un jour, j’aimerais prendre cet engagement et assumer cette responsabilité. Et je peux rassurer les supporters : je ferais tout, et même davantage, pour ne pas les décevoir »
DE LAURENTIIS VEUT LES 2 MILLIARDS EN TOTALITÉ ET TOUT DE SUITE
La première phase des négociations, menées par l’intermédiaire de conseillers, avait été interrompue et rejetée par De Laurentiis, moins en raison des montants proposés que des modalités de paiement.
Le président de Napoli ne veut pas faire de remise. Il sait que le projet de construction d’un nouveau stade appartenant au club pourrait bientôt entrer dans le périmètre de l’opération. Le stade serait bâti sur un terrain appartenant à Q8, avec qui des discussions ont déjà commencé.
Selon le quotidien romain, le montant qui pourrait le faire vaciller serait de 2 milliards d’euros, à verser intégralement et immédiatement, sans paiement échelonné. « Que celui qui est capable de récompenser ce que j’ai fait ces dernières années se manifeste. Je ne crois pas qu’il existe », avait-il déclaré il n’y a même pas
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