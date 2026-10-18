Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, avait laissé entendre qu'il accorderait à Ayyoub Bouaddi davantage de temps de jeu au cours de la période à venir, après que celui-ci a attiré l'attention par sa prestation face au Paris Saint-Germain, où il est entré en jeu au début de la seconde période à la place de Rayan Cherki.
Maresca a déclaré à propos du milieu de terrain marocain, selon des propos rapportés par le site Manchester Evening News : « Ayyoub est avant tout un joueur formidable. Et ce qui est bien chez lui, c'est que lorsqu'il est sur le terrain, il aide aussi les joueurs autour de lui à progresser, et c'est la marque des grands joueurs. Les joueurs qui évoluent à ses côtés deviennent meilleurs, et c'est l'impression que j'ai d'Ayyoub : je sens que tous les joueurs qui l'entourent affichent un meilleur niveau grâce à sa présence. Il y a des joueurs qui peuvent se montrer sous un meilleur jour lorsqu'ils jouent aux côtés de certains éléments. »
Le recrutement de Bouaddi s'inscrivait dans un plan à long terme destiné à compenser le départ de Rodri durant l'été, mais son apparition face au Paris Saint-Germain pourrait renforcer ses chances d'obtenir un rôle plus important au sein de l'équipe.
Le joueur marocain, âgé de 19 ans, avait rejoint Manchester City en provenance du Lille français l'été dernier, pour 85 millions de livres sterling, mais il ne compte que deux titularisations depuis son transfert, Maresca s'appuyant sur Elliot Anderson et Fernández dans la majorité des matches de la saison.
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