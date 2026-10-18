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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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« De la trempe des grands » : Bouaddi confirme l'impression de Maresca, un nouveau pas vers un rôle plus important à City

Manchester City vs Ipswich
Manchester City
Ipswich
Premier League
E. Maresca
A. Bouaddi
Angleterre
Italie
Maroc

Qu'a déclaré la star marocaine après sa première titularisation en Premier League ?

Le Marocain Ayoub Bouaddi a exprimé sa joie après avoir disputé sa première rencontre comme titulaire en Premier League sous le maillot de Manchester City, lui qui a contribué à la victoire difficile de son équipe face à Ipswich Town sur le score de 3-2, samedi, dans le cadre de la compétition.

Le jeune milieu de terrain a obtenu la confiance de l'entraîneur Enzo Maresca, après s'être contenté d'entrer en jeu comme remplaçant lors de trois matches de championnat, avant de livrer une prestation remarquée lors de la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ce qui lui a permis de s'offrir une place dans le onze de départ face à Ipswich.

Ce succès a constitué une occasion historique pour Maresca, devenu le premier entraîneur de l'histoire de la Premier League à remporter ses sept premiers matches dans la compétition.

  • Des gestes marquants lors de sa première titularisation en Premier League

    Face à Ipswich, Bouaddi a apporté une contribution manifeste au jeu de Manchester City : il a touché le ballon 92 fois, remporté sept duels et délivré sept passes qui ont transpercé les lignes adverses.

    Le joueur marocain a déclaré après la rencontre : « C'était formidable, je suis très heureux que nous ayons gagné le match. Bien sûr, tout semble bien se passer. C'était une confrontation très difficile face à une équipe solide comme Ipswich, qui nous a mis sous pression en seconde période, mais nous avons décroché la victoire et nous en sommes très satisfaits. »

    Au sujet de sa première titularisation en championnat, il a ajouté : « Bien sûr, j'étais très heureux. C'est le football, j'aime jouer et je veux participer à chaque match, mais je sais que cela fait partie du processus de progression. C'est pourquoi j'étais très satisfait de ce que nous avons produit aujourd'hui. »

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  • Surmonter la pression

    Bouaddi a évoqué la pression à laquelle l'équipe a fait face durant la rencontre, expliquant : « Bien sûr, tu ressens une certaine pression, parce que tu ne veux pas que l'adversaire marque à nouveau, mais nous avons très bien géré la situation et nous étions heureux de ce que nous avons accompli », selon les propos rapportés par le site Yahoo Sport, d'après le site officiel de City.

    Le milieu de terrain marocain s'est également réjoui d'évoluer aux côtés de ses coéquipiers de Manchester City, déclarant : « Les choses deviennent plus simples quand tu joues avec des joueurs de ce niveau. Même s'il t'arrive parfois de rater une passe, ils sont capables de gérer la situation et de faire aboutir l'action. C'est pourquoi jouer aux côtés de ces joueurs est un immense honneur. »

    Bouaddi est revenu sur le retour au but de Phil Foden, le premier depuis décembre 2025, pour déclarer : « Vous pouvez lui poser la question, mais je suis certain qu'il est très heureux, et nous sommes également heureux qu'il ait marqué ce but. »

    Il a conclu ses propos en saluant son coéquipier anglais, ajoutant : « C'est un joueur formidable et important pour l'équipe. Tout le monde est un joueur important, et nous voulons tous livrer de bonnes performances en permanence. »

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  • L'impression de Maresca : Bouaddi est de la trempe des grands

    Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, avait laissé entendre qu'il accorderait à Ayyoub Bouaddi davantage de temps de jeu au cours de la période à venir, après que celui-ci a attiré l'attention par sa prestation face au Paris Saint-Germain, où il est entré en jeu au début de la seconde période à la place de Rayan Cherki.

    Maresca a déclaré à propos du milieu de terrain marocain, selon des propos rapportés par le site Manchester Evening News : « Ayyoub est avant tout un joueur formidable. Et ce qui est bien chez lui, c'est que lorsqu'il est sur le terrain, il aide aussi les joueurs autour de lui à progresser, et c'est la marque des grands joueurs. Les joueurs qui évoluent à ses côtés deviennent meilleurs, et c'est l'impression que j'ai d'Ayyoub : je sens que tous les joueurs qui l'entourent affichent un meilleur niveau grâce à sa présence. Il y a des joueurs qui peuvent se montrer sous un meilleur jour lorsqu'ils jouent aux côtés de certains éléments. »

    Le recrutement de Bouaddi s'inscrivait dans un plan à long terme destiné à compenser le départ de Rodri durant l'été, mais son apparition face au Paris Saint-Germain pourrait renforcer ses chances d'obtenir un rôle plus important au sein de l'équipe.

    Le joueur marocain, âgé de 19 ans, avait rejoint Manchester City en provenance du Lille français l'été dernier, pour 85 millions de livres sterling, mais il ne compte que deux titularisations depuis son transfert, Maresca s'appuyant sur Elliot Anderson et Fernández dans la majorité des matches de la saison.

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