Le Marocain Ayoub Bouaddi a exprimé sa joie après avoir disputé sa première rencontre comme titulaire en Premier League sous le maillot de Manchester City, lui qui a contribué à la victoire difficile de son équipe face à Ipswich Town sur le score de 3-2, samedi, dans le cadre de la compétition.

Le jeune milieu de terrain a obtenu la confiance de l'entraîneur Enzo Maresca, après s'être contenté d'entrer en jeu comme remplaçant lors de trois matches de championnat, avant de livrer une prestation remarquée lors de la défaite contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, ce qui lui a permis de s'offrir une place dans le onze de départ face à Ipswich.

Ce succès a constitué une occasion historique pour Maresca, devenu le premier entraîneur de l'histoire de la Premier League à remporter ses sept premiers matches dans la compétition.