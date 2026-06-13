De Doha aux États-Unis : pourquoi le monde entier pleure-t-il la Coupe du monde au Qatar ?

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, vient d’être donné, les discussions ne portent plus uniquement sur les performances sportives et les stars du ballon rond. Un phénomène marquant s’impose : un retour en force de la nostalgie suscitée par l’expérience du Qatar 2022. L’édition, autrefois critiquée, sert désormais de référence en matière d’organisation et d’expérience spectateurs.

Comment expliquer ce revirement spectaculaire ? Pourquoi supporters et journalistes évoquent-ils avec nostalgie leurs souvenirs de Doha et de ses stades scintillants, alors qu’ils font face à une réalité plus complexe et pleine de défis en Amérique du Nord ?

Au cœur de ce sentiment nostalgique, un paradoxe s’impose : le Mondial qatari, perçu comme un pari osé en raison de la taille réduite du pays et de sa position dans le Golfe, s’est mué en modèle d’efficacité, de confort et d’harmonie.

Quant à la Coupe du monde 2026, présentée comme « la plus grande et la plus inclusive », elle essuie des critiques incessantes sur tous les fronts : logistique, sécurité, politique et coûts. Ce contraste n’est pas fortuit, mais le fruit d’une différence radicale de vision et de mise en œuvre.