Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

De Doha aux États-Unis : pourquoi le monde entier pleure-t-il la Coupe du monde au Qatar ?

FEATURES
Qatar vs Suisse
Qatar
Suisse
Coupe du monde
Etats-Unis vs Paraguay
Etats-Unis
Paraguay
Qatar
Suisse
É.-U.
Paraguay
Maroc
Égypte
Jordanie
Algérie
Tunisie
Irak
Arabie saoudite

Entre un exploit retentissant et des obstacles sans précédent.

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, vient d’être donné, les discussions ne portent plus uniquement sur les performances sportives et les stars du ballon rond. Un phénomène marquant s’impose : un retour en force de la nostalgie suscitée par l’expérience du Qatar 2022. L’édition, autrefois critiquée, sert désormais de référence en matière d’organisation et d’expérience spectateurs.

Comment expliquer ce revirement spectaculaire ? Pourquoi supporters et journalistes évoquent-ils avec nostalgie leurs souvenirs de Doha et de ses stades scintillants, alors qu’ils font face à une réalité plus complexe et pleine de défis en Amérique du Nord ?

Au cœur de ce sentiment nostalgique, un paradoxe s’impose : le Mondial qatari, perçu comme un pari osé en raison de la taille réduite du pays et de sa position dans le Golfe, s’est mué en modèle d’efficacité, de confort et d’harmonie.

Quant à la Coupe du monde 2026, présentée comme « la plus grande et la plus inclusive », elle essuie des critiques incessantes sur tous les fronts : logistique, sécurité, politique et coûts. Ce contraste n’est pas fortuit, mais le fruit d’une différence radicale de vision et de mise en œuvre.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR-LAW ENFORCEMENTAFP

    Structure centralisée vs. large diffusion

    Les États-Unis accueillent la majorité du tournoi, avec 78 des 104 matchs (soit environ 75 % de la compétition). Bien que la candidature soit commune avec le Canada et le Mexique, la charge principale revient donc aux États-Unis. Cette vaste couverture géographique, qui s’étend sur trois pays, seize villes et quatre fuseaux horaires, pose un défi logistique sans précédent.

    En revanche, le Qatar 2022 s’était tenu dans un format quasi-urbain. Huit stades modernes reliés par un réseau de transport sophistiqué, la plupart distants d’environ une heure les uns des autres. Cette configuration compacte a permis aux supporters d’assister aisément à deux ou trois matchs par jour, créant une ambiance festive permanente où les fans, venus des quatre coins du monde, se retrouvaient dans les marchés, sur les places et dans le métro.

    En 2026, suivre une équipe exigera de parcourir des milliers de kilomètres, d’enchaîner les vols et de s’adapter à des décalages horaires épuisants, risquant de transformer la fête en un cauchemar logistique.

    Cette dispersion n’est pas un simple détail logistique : elle redéfinit l’expérience des supporters. Au Qatar, tous les spectateurs partageaient le même espace festif. En Amérique du Nord, chaque ville vit sa propre ambiance et les interactions entre fans se limitent souvent au virtuel.

    • Publicité
  • MEXICO-FBL-WC-2026-STICKERS-ENGAFP

    Défis sécuritaires et logistiques : de la gestion des risques à la réponse aux incidents

    Dès l’arrivée des premières délégations, une série d’incidents a mis en lumière les failles de l’organisation. Les sélections de Norvège et de Suisse ont reçu des avertissements officiels les prévenant de la présence de serpents venimeux près de leurs camps d’entraînement.

    L’équipe d’Angleterre a par ailleurs été la cible d’une fusillade près de son hôtel – un fait divers malheureusement banal aux États-Unis, où les décès par arme à feu dépassent les 40 000 cas par an.

    Des vols de matériel d’entraînement de l’équipe d’Angleterre ont également été signalés lors des déplacements entre les villes, notamment des chaussures appartenant à des stars telles que Harry Kane et Jude Bellingham, ainsi que des appareils d’analyse technique. Ces incidents ont remis la question de la sécurité au centre des débats, d’autant plus que les plaintes concernant les procédures de contrôle longues et fastidieuses se multipliaient.

    À titre de comparaison, le Qatar 2022 avait établi un nouveau standard en matière de sécurité : pas le moindre incident notable, une protection omniprésente et un confort appréciable pour tous les acteurs de la compétition. L’organisation centralisée avait alors permis de concentrer les efforts de sécurité et de logistique dans un espace géographique restreint, garantissant ainsi une efficacité optimale.

  • artanChatGPT

    La crise des visas et la discrimination politique

    La question des visas constitue l'un des principaux défis qui menacent le principe de la « Coupe du monde pour tous » promu par la Fédération internationale de football.

    Les autorités américaines ont refusé des visas à plusieurs membres de la délégation iranienne, les contraignant à rester à Tijuana (Mexique) et à ne pouvoir entrer aux États-Unis que le jour du match. Une situation qui porte atteinte au principe d’égalité des chances, car elle expose les joueurs à un épuisement extrême.

    De même, les joueurs irakiens, dont Ayman Hussein, ont subi des interrogatoires prolongés et des fouilles de leurs téléphones, tandis que le photographe de la délégation était expulsé malgré un visa valide.

    Même l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan s’est vu refuser l’accès au tournoi. Ces situations illustrent l’impact des politiques étrangères, notamment la doctrine « l’Amérique d’abord », sur la compétition.

    Au Qatar, l’accueil a été universel et exempt de telles complications politiques. Les portes ont été ouvertes à tous, et les supporters de toutes nationalités se sont sentis comme des invités d’honneur, sans aucune discrimination.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Coûts exorbitants et « pauses rafraîchissement »

    Les tarifs des places ont flambé : la catégorie 4, la moins chère, est passée de 11 à 60 dollars (+445 %), tandis que le billet pour la cérémonie d’ouverture s’est envolé à 560 dollars.

    Le système de « tarification dynamique » a essuyé de vives critiques de la part des associations de supporters européens, qui ont déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne.

    Les nouvelles « pauses rafraîchissement », transformées en opportunités publicitaires, ont également provoqué l’ire des supporters et entraîné, dans certains cas, une interruption de la diffusion télévisée à la reprise du jeu.

    Au Qatar, en revanche, les tarifs étaient plus raisonnables et l’ambiance davantage axée sur le football et le plaisir, sans excès commercial manifeste.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    L'héritage institutionnel : le Qatar réussit là où d'autres ont échoué

    Malgré les critiques préalables, le Qatar a réussi à organiser un tournoi cohérent, agréable et divertissant, démontrant que la petite taille du territoire peut constituer un atout plutôt qu’un inconvénient. Aujourd’hui, face aux complexités de l’édition 2026, cette expérience sert de modèle inspirant.

    Cette nostalgie n’exprime pas un rejet de la diversité culturelle de l’édition 2026, mais souligne le désir des supporters d’une expérience footballistique authentique, agréable et réellement inclusive. Rappelant ainsi que le succès d’une Coupe du monde se juge avant tout à sa capacité à unir les gens autour d’une expérience humaine partagée, et non au nombre de pays ou à la taille du marché.

Coupe du monde
Qatar crest
Qatar
QAT
Suisse crest
Suisse
SUI