AFP
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David Moyes stupéfait alors que The Friedkin Group met Everton en vente seulement deux ans après le rachat
Les propriétaires d’Everton étudient une possible vente du club
The Friedkin Group (TFG) a choqué le monde du football en annonçant sa volonté de vendre une participation majoritaire dans Everton. Le groupe propriétaire américain, qui n’a racheté le club à Farhad Moshiri qu’en décembre 2024, recherche de nouveaux investissements.
Ce développement majeur intervient moins de deux ans après le début de son mandat à la tête du club de Premier League. TFG était arrivé à l’origine avec la promesse de stabiliser un club miné par des difficultés financières prolongées et une instabilité en dehors du terrain.
Malgré une septième place au classement après cinq matches cette saison, l’annonce a créé une nouvelle vague d’incertitude. Le timing de cette décision a pris beaucoup de monde de court, y compris l’actuel entraîneur Moyes.
- Getty Images Sport
Moyes surpris par une annonce soudaine
Moyes, l'entraîneur d'Everton, n'était absolument pas au courant des intentions de la direction avant le matin de l'annonce. S'exprimant avant le prochain match de son équipe contre Hull City, le technicien écossais a livré une évaluation honnête de la situation.
« Je croyais vraiment qu'avec de nouveaux propriétaires, nous étions totalement engagés dans ce projet, a expliqué Moyes aux journalistes. Mon ambition en revenant était d'essayer de ramener Everton au niveau qui a été le sien par le passé, et cela signifie lutter plus souvent pour l'Europe. Cela a été un été difficile pour nous. Je l'ai appris seulement ce matin. Je suis peut-être un peu surpris, mais peut-être que je ne devrais pas l'être autant. »
TFG réfléchit à la sécurisation du déménagement du stade
Au cours de son bref passage à la tête du club, TFG a supervisé avec succès le déménagement historique d'Everton vers le nouveau Hill Dickinson Stadium. Les propriétaires affirment que leur objectif principal était de guider le club à travers une période de grave danger financier.
« Quand TFG est devenu le dépositaire d'Everton, le club faisait face à une forte incertitude financière et à des défis importants, sur le terrain comme en dehors », ont déclaré les propriétaires dans un communiqué. « Maintenant que ces bases sont solidement en place, le moment est venu d'envisager le prochain chapitre pour Everton. »
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La recherche des bons investisseurs
Les bases financières étant désormais jugées solides, TFG estime que le moment est venu de passer la main. Le groupe, qui possède également le club italien de l’AS Roma et le club français de l’AS Cannes, ne précipitera pas le processus. Il a mandaté la banque d’investissement Moelis & Company pour le conseiller sur la vente et insiste sur le fait qu’il n’examinera que des propositions émanant de repreneurs appropriés capables de s’appuyer sur les progrès récents. TFG a promis de soutenir pleinement Everton sur et en dehors du terrain tant que la recherche d’un acheteur se poursuivra.
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