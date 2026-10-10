The Friedkin Group (TFG) a choqué le monde du football en annonçant sa volonté de vendre une participation majoritaire dans Everton. Le groupe propriétaire américain, qui n’a racheté le club à Farhad Moshiri qu’en décembre 2024, recherche de nouveaux investissements.

Ce développement majeur intervient moins de deux ans après le début de son mandat à la tête du club de Premier League. TFG était arrivé à l’origine avec la promesse de stabiliser un club miné par des difficultés financières prolongées et une instabilité en dehors du terrain.

Malgré une septième place au classement après cinq matches cette saison, l’annonce a créé une nouvelle vague d’incertitude. Le timing de cette décision a pris beaucoup de monde de court, y compris l’actuel entraîneur Moyes.