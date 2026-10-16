Lors d’une conférence de presse, Moyes a confirmé que les discussions sur la prolongation de son séjour au Hill Dickinson Stadium étaient au point mort. Le Friedkin Group a surpris le monde du football la semaine dernière en annonçant être prêt à vendre une participation donnant le contrôle du club, moins de deux ans après l’avoir acquis.

Moyes est dans la dernière année de son contrat et a expliqué : « Il y a eu beaucoup de discussions pendant l’été, mais vu la tournure que prennent les choses en ce moment, il y a peut-être eu un petit temps d’arrêt, le temps de mettre les choses en ordre. »