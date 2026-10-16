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David Moyes révèle que les discussions sur sa prolongation de contrat à Everton sont au point mort après l’annonce surprise d’une vente par The Friedkin Group
Les négociations contractuelles marquent le pas
Lors d’une conférence de presse, Moyes a confirmé que les discussions sur la prolongation de son séjour au Hill Dickinson Stadium étaient au point mort. Le Friedkin Group a surpris le monde du football la semaine dernière en annonçant être prêt à vendre une participation donnant le contrôle du club, moins de deux ans après l’avoir acquis.
Moyes est dans la dernière année de son contrat et a expliqué : « Il y a eu beaucoup de discussions pendant l’été, mais vu la tournure que prennent les choses en ce moment, il y a peut-être eu un petit temps d’arrêt, le temps de mettre les choses en ordre. »
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Un rebondissement surprenant pour l’entraîneur
Le moment choisi par les propriétaires pour prendre leur décision a pris Moyes de court : il ne l’a apprise que le matin de l’annonce. Malgré le retour de l’instabilité en dehors du terrain à Everton, sa priorité reste le jeu. Le club de la Mersey a bien débuté la saison et demeure invaincu, avec deux victoires et quatre matches nuls en six rencontres de Premier League.
Évoquant ses priorités, Moyes a déclaré : « Mais comme je l’ai dit à maintes reprises, ce n’est pas le plus important pour moi. Je veux simplement continuer à faire avancer Everton et à renforcer le club, et voir si nous pouvons continuer à progresser. »
Des progrès réguliers dans un contexte d’incertitude
Depuis sa prise de fonctions à Everton en janvier 2025, Moyes a supervisé une progression régulière. En 69 matches toutes compétitions confondues, Everton a enregistré 26 victoires, 21 matches nuls et 22 défaites. Cette base solide a contribué à stabiliser l’équipe, parallèlement à la stabilisation en dehors du terrain que The Friedkin Group affirme avoir obtenue en assurant le déménagement historique vers le nouveau stade.
Le groupe de propriétaires américains, également propriétaire de l’AS Roma, a fait appel à la banque d’investissement Moelis & Company pour le conseiller sur la vente. Il insiste sur le fait qu’il n’examinera que les offres de repreneurs appropriés, capables de poursuivre les progrès récents.
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Quelle est la suite pour Everton ?
Everton reçoit Chelsea samedi en Premier League, tandis que la recherche d’un nouvel acquéreur se poursuit en coulisses. S’attendant à un match difficile, Moyes a conclu : « Chaque fois que j’ai affronté Chelsea, cela a donné un bon match. Cela a toujours été difficile. Mais nous ferons de notre mieux. Nous sommes plutôt bien en ce moment. Nous jouons bien, nous aussi. »
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