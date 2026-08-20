La carrière de Nunez a été marquée par plusieurs transferts très médiatisés, avec une ascension depuis Penarol, des débuts brillants à Almeria, un passage à Benfica pour 24 M€, avant de décrocher finalement un transfert de plus de 80 M€ à Liverpool en 2022. Pourtant, son passage au Moyen-Orient a rapidement tourné court en raison des quotas stricts de joueurs étrangers et de l'arrivée de Karim Benzema, poussant l'entraîneur Simone Inzaghi à écarter l'Uruguayen de la liste d'Al-Hilal pour le championnat. Son contrat courant jusqu'en juin 2028, un changement temporaire sur le plan national représente sa seule voie réellement crédible pour obtenir un temps de jeu régulier et préserver son statut.