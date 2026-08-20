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Darwin Nunez se dirige vers un prêt au nouveau promu Al-Diriyah en provenance d’Al-Hilal
Accord temporaire conclu sans accroc
Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano rapporte que Nunez a formellement accepté un prêt d’une saison à Al-Diriyah, club nouvellement promu en Saudi Pro League. L’accord ne contient aucune option d’achat, les nouveaux venus dans l’élite ayant accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire conséquent de l’international uruguayen. Ce changement stratégique offre à l’attaquant une voie de sortie idéale de sa mise à l’écart de l’équipe première à Al-Hilal.
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Des litiges contractuels freinent les négociations
Avant de boucler son transfert à Al-Diriyah, Nunez avait été fortement lié à un transfert chez le poids lourd turc Trabzonspor, où il devait retrouver son ancien partenaire d’attaque à Liverpool, Mohamed Salah. Ce plan ambitieux visait à recréer leur partenariat fructueux à Anfield en Süper Lig et à susciter une attention mondiale majeure. Cependant, les négociations ont finalement échoué en raison d’un différend contractuel non résolu avec Al-Hilal, qui devrait, selon certaines informations, au buteur d’importants salaires et bonus impayés, auxquels il a refusé de renoncer via une résiliation unilatérale de contrat.
Les limitations d’effectif imposent un changement
La carrière de Nunez a été marquée par plusieurs transferts très médiatisés, avec une ascension depuis Penarol, des débuts brillants à Almeria, un passage à Benfica pour 24 M€, avant de décrocher finalement un transfert de plus de 80 M€ à Liverpool en 2022. Pourtant, son passage au Moyen-Orient a rapidement tourné court en raison des quotas stricts de joueurs étrangers et de l'arrivée de Karim Benzema, poussant l'entraîneur Simone Inzaghi à écarter l'Uruguayen de la liste d'Al-Hilal pour le championnat. Son contrat courant jusqu'en juin 2028, un changement temporaire sur le plan national représente sa seule voie réellement crédible pour obtenir un temps de jeu régulier et préserver son statut.
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Un nouveau départ offre une rédemption
Rejoindre Al-Diriyah offre à Nunez une plateforme inestimable pour reconstruire sa confiance et retrouver ce sens du but aiguisé qui s’est émoussé durant sa récente mise à l’écart. Toute ambition d’un retour rapide dans le football européen devra désormais attendre, le temps pour lui de s’imposer comme le point de référence talismanique des nouveaux venus saoudiens. Livrer des performances régulières cette saison s’avérera déterminant lorsque sa situation contractuelle à long terme à Riyad sera réévaluée l’été prochain.
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