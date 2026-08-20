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Darwin NunezGetty
Adhe Makayasa

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Darwin Nunez se dirige vers un prêt au nouveau promu Al-Diriyah en provenance d’Al-Hilal

D. Nunez
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Diriyah

L’attaquant d’Al-Hilal Darwin Nunez est sur le point de rejoindre Al-Diriyah, nouveau promu en Saudi Pro League, dans le cadre d’un prêt d’une saison après avoir été écarté du groupe de l’équipe première. L’international uruguayen de 27 ans verra l’intégralité de son salaire prise en charge par le nouveau venu dans l’élite, dans l’espoir d’obtenir un temps de jeu régulier après une période difficile à Riyad.

  • Accord temporaire conclu sans accroc

    Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano rapporte que Nunez a formellement accepté un prêt d’une saison à Al-Diriyah, club nouvellement promu en Saudi Pro League. L’accord ne contient aucune option d’achat, les nouveaux venus dans l’élite ayant accepté de prendre en charge l’intégralité du salaire conséquent de l’international uruguayen. Ce changement stratégique offre à l’attaquant une voie de sortie idéale de sa mise à l’écart de l’équipe première à Al-Hilal.


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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des litiges contractuels freinent les négociations

    Avant de boucler son transfert à Al-Diriyah, Nunez avait été fortement lié à un transfert chez le poids lourd turc Trabzonspor, où il devait retrouver son ancien partenaire d’attaque à Liverpool, Mohamed Salah. Ce plan ambitieux visait à recréer leur partenariat fructueux à Anfield en Süper Lig et à susciter une attention mondiale majeure. Cependant, les négociations ont finalement échoué en raison d’un différend contractuel non résolu avec Al-Hilal, qui devrait, selon certaines informations, au buteur d’importants salaires et bonus impayés, auxquels il a refusé de renoncer via une résiliation unilatérale de contrat.

  • Les limitations d’effectif imposent un changement

    La carrière de Nunez a été marquée par plusieurs transferts très médiatisés, avec une ascension depuis Penarol, des débuts brillants à Almeria, un passage à Benfica pour 24 M€, avant de décrocher finalement un transfert de plus de 80 M€ à Liverpool en 2022. Pourtant, son passage au Moyen-Orient a rapidement tourné court en raison des quotas stricts de joueurs étrangers et de l'arrivée de Karim Benzema, poussant l'entraîneur Simone Inzaghi à écarter l'Uruguayen de la liste d'Al-Hilal pour le championnat. Son contrat courant jusqu'en juin 2028, un changement temporaire sur le plan national représente sa seule voie réellement crédible pour obtenir un temps de jeu régulier et préserver son statut.

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    Un nouveau départ offre une rédemption

    Rejoindre Al-Diriyah offre à Nunez une plateforme inestimable pour reconstruire sa confiance et retrouver ce sens du but aiguisé qui s’est émoussé durant sa récente mise à l’écart. Toute ambition d’un retour rapide dans le football européen devra désormais attendre, le temps pour lui de s’imposer comme le point de référence talismanique des nouveaux venus saoudiens. Livrer des performances régulières cette saison s’avérera déterminant lorsque sa situation contractuelle à long terme à Riyad sera réévaluée l’été prochain.

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