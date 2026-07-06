Dans un dernier message adressé à Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez annonce son départ de la sélection portugaise

Éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection portugaise a refermé son aventure sur une note d’amertume. Peu après le coup de sifflet final, le sélectionneur Roberto Martínez a confirmé son départ, estimant sa mission accomplie.

Lors de la conférence de presse suivant l’élimination face à l’Espagne, il a confirmé que ce match contre « La Roja » était son dernier à la tête des Lusitaniens, déclarant : « Il est vrai que c’était mon dernier match avec la sélection. Je suis venu au Portugal pour remporter la Coupe du monde, et je pense que sans avoir atteint cet objectif, il ne sert à rien de continuer. »

Il a précisé que son contrat s’achevait avec la fin de la compétition et a déclaré : « Je n’ai pas encore échangé avec le président de la fédération, Pedro Proença, mais il est libre de choisir le prochain sélectionneur. Une page se tourne, et je tiens à remercier le président et la fédération pour leur soutien durant ces années. »

Lundi soir, Mikel Merino a éteint les espoirs portugais en inscrivant, à la 90^e+1 minute, le but qualificatif pour les quarts de finale (1-0).