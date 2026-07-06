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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dans un dernier message adressé à Cristiano Ronaldo, Roberto Martínez annonce son départ de la sélection portugaise

Portugal vs Espagne
Portugal
Espagne
Coupe du monde
R. Martinez
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Espagne
É.-U.

La défaite contre l’Espagne entraîne le départ de l’entraîneur espagnol.

Éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la sélection portugaise a refermé son aventure sur une note d’amertume. Peu après le coup de sifflet final, le sélectionneur Roberto Martínez a confirmé son départ, estimant sa mission accomplie.

Lors de la conférence de presse suivant l’élimination face à l’Espagne, il a confirmé que ce match contre « La Roja » était son dernier à la tête des Lusitaniens, déclarant : « Il est vrai que c’était mon dernier match avec la sélection. Je suis venu au Portugal pour remporter la Coupe du monde, et je pense que sans avoir atteint cet objectif, il ne sert à rien de continuer. »

Il a précisé que son contrat s’achevait avec la fin de la compétition et a déclaré : « Je n’ai pas encore échangé avec le président de la fédération, Pedro Proença, mais il est libre de choisir le prochain sélectionneur. Une page se tourne, et je tiens à remercier le président et la fédération pour leur soutien durant ces années. »

Lundi soir, Mikel Merino a éteint les espoirs portugais en inscrivant, à la 90^e+1 minute, le but qualificatif pour les quarts de finale (1-0).

  • Nous n'avons pas échoué

    L'entraîneur a refusé de qualifier l'élimination du Portugal d'échec, soulignant que son équipe avait quitté la compétition face à l'un des principaux favoris au titre. Il a déclaré : « Nous n’avons pas échoué, nous avons simplement perdu face à un des grands favoris du tournoi. Nous avons tenu tête à l’adversaire et offert une prestation à la hauteur de nos joueurs. La différence s’est faite sur des détails : un ballon repoussé par la barre transversale, un coup franc rapide… Ce sont ces petits éléments qui font la différence dans les matchs à élimination directe. »

    Il a estimé que son équipe avait livré son meilleur match du tournoi, ajoutant : « Les joueurs ont été formidables. Nous nous sommes défendus avec acharnement, nous avons réussi à neutraliser les points forts de l’Espagne, et nous méritions d’aller en prolongation. La chance n’était pas de notre côté, mais je pars très fier de ce qu’a accompli cette équipe. »

    Il a rappelé que son équipe possédait la qualité nécessaire pour rivaliser avec l’Espagne et a estimé qu’un brin de chance supplémentaire dans le dernier tiers offensif aurait permis de concrétiser les occasions créées, insistant sur l’équilibre d’une prestation menée face à un adversaire alignant l’élite mondiale.

    Lire aussi : Record historique battu… L’Espagne signe un exploit sans précédent en Coupe du monde

    • Publicité

  • Limiter la menace représentée par Yamal

    Martínez a justifié ses choix tactiques, notamment celui de conserver Cristiano Ronaldo sur la pelouse jusqu’à la fin du match et de ne pas faire entrer Gonzalo Ramos, en déclarant : « C’est facile de critiquer après coup. Cristiano était physiquement prêt à disputer les 90 minutes, et sa présence dans la surface de réparation est très importante. Nous aurions peut-être pu faire entrer Gonzalo pendant les prolongations, mais ce n’était pas notre stratégie, car notre priorité était de limiter la puissance offensive de l’Espagne. »

    Les derniers changements visaient à finir le match en force : João Félix a apporté de la profondeur, Rafael Leão a cédé sa place pour être préservé physiquement, et Nelson Semedo a poursuivi le travail commencé par Nuno Mendes.

    Il a par ailleurs salué le niveau de Nuno Mendes, qu’il présente comme « le meilleur latéral gauche du monde actuellement », estimant que sa sortie sur blessure avait davantage limité l’impact offensif que défensif, le joueur étant capable d’ouvrir des espaces et de créer des solutions dans le dernier tiers.

    Il a également souligné que la sélection avait réussi à contenir Lamine Yamal grâce à un travail collectif, mettant en avant l’apport de Nuno Mendes, Semedo et João Neves pour neutraliser l’un des joueurs les plus dangereux du tournoi.

    Lire aussi : Vidéo : 16 ans plus tard… Merino anéantit le dernier espoir de Ronaldo en évoquant le souvenir de la Coupe du monde

  • Un dernier message à Ronaldo

    Martínez a tenu à rendre un hommage appuyé à Cristiano Ronaldo, déclarant : « Je lui serai éternellement reconnaissant. À mon arrivée au Portugal, son avenir suscitait beaucoup de doutes, mais il s’est révélé être un capitaine exemplaire, tant sur le terrain qu’en dehors. Son impact ne se résumait pas à ses buts et ses passes décisives ; il s’incarnait aussi dans son engagement quotidien et sa manière d’aborder le football. Il demeure un modèle pour tous les joueurs, et ce qu’il a réalisé durant cette compétition restera gravé dans les mémoires. » Le sélectionneur a également refusé de minimiser les résultats obtenus par la sélection nationale sous son mandat.

    Il a ajouté : « Je laisse en héritage une constance dans les résultats, le nombre de buts et de points, ainsi que la victoire en Ligue des Nations. Nous avons disputé 45 matchs, de nombreux joueurs ont porté les couleurs de la sélection et nous n’avons ménagé aucun effort pour le Portugal. J’espère que les supporters se souviendront que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. »

    Il a également souligné que la présence continue du Portugal parmi l’élite depuis 2002 témoigne de la qualité de sa formation, estimant que, dans les grandes compétitions, ce sont souvent les petits détails qui font la différence, non le simple niveau de l’équipe ou sa capacité à rivaliser.

    Il a conclu la conférence de presse en remerciant les supporters, les joueurs, la Fédération portugaise et son staff technique, affirmant qu’il s’en allait avec des souvenirs inoubliables, après avoir considéré l’entraînement du Portugal comme « un honneur, une responsabilité et une grande fierté ».

    Lire aussi : Vidéo : Une guerre, pas un match… Une intervention violente déchire la chaussure d’une star du Portugal face à l’Espagne

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