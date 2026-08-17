Dan Burn se confie sur le départ d'Eddie Howe de Newcastle et son nouvel honneur de capitaine

S'exprimant après la défaite 3-2 de Newcastle aux tirs au but contre Strasbourg dimanche, après un match nul 1-1, Burn est revenu sur le départ de Howe et a insisté sur le fait qu'un nouveau leadership pourrait redynamiser l'effectif. Cependant, le capitaine nouvellement nommé a admis que le départ soudain de l'entraîneur l'avait tout de même pris au dépourvu, malgré la profonde frustration qu'il avait constatée chez Howe après leur défaite lors de la dernière journée contre Fulham la saison dernière : « Non, pour être honnête [sur le fait de savoir s'il savait que Howe allait partir]. Je ne pensais pas qu'il allait le faire. Je savais qu'il était déçu après le match contre Fulham, mais je pensais qu'après l'été il serait prêt à revenir », a-t-il déclaré, comme le rapporte The Shields Gazette.

« Je lui ai parlé régulièrement pendant l'intersaison, mais oui, j'étais au Canada quand je l'ai appris, j'avais juste quelques messages quand je me suis réveillé. Écoutez, il y a toujours un moment pour le changement, et Eddie a évidemment pensé qu'il était temps pour lui de se mettre en retrait. Pour beaucoup de raisons, les gens pensaient aussi qu'il était temps que ça change. Quoi qu'il en soit, j'étais triste de voir le manager partir, mais le changement peut être une bonne chose et j'espère qu'on en verra le début cette semaine. »