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Dan Burn se confie sur le départ d'Eddie Howe de Newcastle et son nouvel honneur de capitaine
Le départ de l'entraîneur provoque du changement
Howe a décidé de démissionner après une décevante 12e place en Premier League la saison dernière et une lourde défaite 4-1 en pré-saison contre Bristol City. Son départ a mis un terme à une période mémorable marquée par un sacre en Carabao Cup en mars 2025 ainsi qu'une qualification pour la Ligue des champions. Au milieu de cette transition sur le banc, Burn a été officiellement nommé nouveau capitaine du club, récupérant le brassard de Bruno Guimaraes après le transfert estival du Brésilien à Arsenal.
- AFP
« Le changement peut être une bonne chose »
S'exprimant après la défaite 3-2 de Newcastle aux tirs au but contre Strasbourg dimanche, après un match nul 1-1, Burn est revenu sur le départ de Howe et a insisté sur le fait qu'un nouveau leadership pourrait redynamiser l'effectif. Cependant, le capitaine nouvellement nommé a admis que le départ soudain de l'entraîneur l'avait tout de même pris au dépourvu, malgré la profonde frustration qu'il avait constatée chez Howe après leur défaite lors de la dernière journée contre Fulham la saison dernière : « Non, pour être honnête [sur le fait de savoir s'il savait que Howe allait partir]. Je ne pensais pas qu'il allait le faire. Je savais qu'il était déçu après le match contre Fulham, mais je pensais qu'après l'été il serait prêt à revenir », a-t-il déclaré, comme le rapporte The Shields Gazette.
« Je lui ai parlé régulièrement pendant l'intersaison, mais oui, j'étais au Canada quand je l'ai appris, j'avais juste quelques messages quand je me suis réveillé. Écoutez, il y a toujours un moment pour le changement, et Eddie a évidemment pensé qu'il était temps pour lui de se mettre en retrait. Pour beaucoup de raisons, les gens pensaient aussi qu'il était temps que ça change. Quoi qu'il en soit, j'étais triste de voir le manager partir, mais le changement peut être une bonne chose et j'espère qu'on en verra le début cette semaine. »
Les ambitions d’enfance entièrement réalisées
L’imposant défenseur central a exhorté le vestiaire à s’adapter rapidement aux exigences tactiques de la nouvelle ère sous Jaissle. Il a poursuivi : « J’ai joué sous les ordres de beaucoup d’entraîneurs, donc j’ai essayé de prendre un petit peu de chacun. Mais d’après mon expérience, le changement peut être une bonne chose si vous y mettez les efforts nécessaires et si vous adoptez ce nouveau changement et cette nouvelle philosophie. En tant que club et en tant que ville, j’espère que c’est ce que nous allons faire cette saison. Les plus jeunes vont avoir besoin de beaucoup de soutien cette année. J’espère que le public pourra apporter cela. »
Évoquant l’honneur d’avoir reçu le brassard de capitaine dans son club de toujours, Burn a ajouté : « Je suis très fier d’être nommé capitaine du club. Il y a des choses dont on ne peut pas vraiment rêver quand on est enfant, mais pour moi, c’était un rêve depuis très tôt d’être capitaine de Newcastle, donc je suis très reconnaissant pour cette opportunité et j’ai hâte de mener les gars cette saison. »
- Getty Images Sport
Le test de la Premier League approche
Leur programme de pré-saison étant désormais terminé, Newcastle se tourne rapidement vers la compétition officielle. L'équipe de Jaissle lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 en recevant Liverpool à St James' Park le dimanche 23 août, un match d'ouverture qui offrira un test immédiat du leadership de Burn, lui qui cherchera à guider son équipe vers un départ positif.
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