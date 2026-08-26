D’Angleterre - Milan, Harvey Elliott est l’une des principales cibles de l’AC Milan. Liverpool fixe son prix

Elliott a totalisé 147 apparitions sous le maillot de Liverpool depuis son arrivée en provenance de Fulham, en 2019. Considéré comme un enfant prodige, il n’a pas réussi à laisser son empreinte à Anfield, en raison de la concurrence et d’une grave blessure au genou. Son talent n’a toutefois jamais été remis en question : en 2025, il a été élu meilleur joueur de l’Euro Espoirs, remporté en Slovaquie par l’Angleterre en finale contre l’Allemagne. Iraola l’a écarté du déplacement à Newcastle pour des raisons liées au marché des transferts : il n’entre pas dans les plans, il va partir. Son contrat avec les Reds expire l’an prochain, le 30 juin 2027.



