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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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D’Angleterre - Milan, Harvey Elliott est l’une des principales cibles de l’AC Milan. Liverpool fixe son prix

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Mercato
Liverpool
H. Elliott

L’ailier offensif ou milieu offensif né en 2003 va quitter Liverpool, auquel il est lié par un contrat arrivant à échéance en 2027.

Harvey Elliott figure aussi parmi les joueurs suivis par l’AC Milan pour son attaque. Selon ce qu’écrit aujourd’hui Caughtoffside, l’ailier offensif né en 2003, qui évolue à Liverpool, est suivi depuis longtemps par les recruteurs de l’AC Milan, qui auraient proposé son nom à la cellule mercato. Pour le moment, il n’y a pas encore de négociations mais, selon le site anglais, l’AC Milan est prêt à passer des paroles aux actes. Elliott présente un profil apprécié, car il peut jouer aussi bien derrière l’attaquant qu’en tant qu’ailier sur tout le flanc, et le fait qu’il ne soit pas un premier choix d’Iraola pourrait l’éloigner d’Anfield.



  • L’évaluation de Liverpool

    Selon Caughtoffside , Liverpool serait disposé à le céder pour un montant d’environ 30 à 35 millions d’euros, tandis que le Milan évalue son transfert à 20-25 millions. Il n’y a pas encore eu de contacts pour tenter de parvenir à un accord, mais les négociations pourraient bientôt commencer. Elliott est retourné à Liverpool après une saison en prêt à Aston Villa, où il a joué un rôle de figurant : 9 apparitions, pour un total de 277 minutes disputées, un seul but inscrit.

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  • MEILLEUR JOUEUR DE L’EURO U21 2025

    Elliott a totalisé 147 apparitions sous le maillot de Liverpool depuis son arrivée en provenance de Fulham, en 2019. Considéré comme un enfant prodige, il n’a pas réussi à laisser son empreinte à Anfield, en raison de la concurrence et d’une grave blessure au genou. Son talent n’a toutefois jamais été remis en question : en 2025, il a été élu meilleur joueur de l’Euro Espoirs, remporté en Slovaquie par l’Angleterre en finale contre l’Allemagne. Iraola l’a écarté du déplacement à Newcastle pour des raisons liées au marché des transferts : il n’entre pas dans les plans, il va partir. Son contrat avec les Reds expire l’an prochain, le 30 juin 2027.


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