L’année 2026 sera inoubliable pour le défenseur du FC Barcelone et de la sélection espagnole. En plus d’avoir remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne avec son club et la Coupe du monde avec la Roja, il peut aussi se targuer d’être le nouveau « Golden Boy » de sa génération. Le quotidien Tuttosport décerne cette distinction internationale chaque année depuis 2003 et l’une de ses règles interdit qu’un même lauréat la remporte deux fois.