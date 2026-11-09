Pau Cubarsí est le nouveau lauréat du Golden Boy, le prestigieux prix qui récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Comme cela a déjà été le cas avec Lamine Yamal, Pedri et Gavi, le FC Barcelone continue de miser sur les jeunes.
Cubarsì remporte le Golden Boy 2026
L’année 2026 sera inoubliable pour le défenseur du FC Barcelone et de la sélection espagnole. En plus d’avoir remporté la Liga et la Supercoupe d’Espagne avec son club et la Coupe du monde avec la Roja, il peut aussi se targuer d’être le nouveau « Golden Boy » de sa génération. Le quotidien Tuttosport décerne cette distinction internationale chaque année depuis 2003 et l’une de ses règles interdit qu’un même lauréat la remporte deux fois.
Le FC Barcelone est à la fête : Joan Laporta a lui aussi été désigné meilleur président, tandis que Giulia Galli, joueuse de l’équipe féminine du Barça B, a été choisie pour recevoir le prix Best Italian Golden Girl. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 14 décembre prochain.
Palmarès
2003: Rafael Van der Vaart.
2004: Wayne Rooney.
2005: Lionel Messi.
2006: Cesc Fàbregas.
2007: Sergio Agüero.
2008: Anderson Oliveira.
2009: Alexandre Pato.
2010: Mario Balotelli.
2011: Mario Gotze.
2012: Isco Alarcón.
2013: Paul Pogba.
2014: Raheem Sterling.
2015: Anthony Martial.
2016: Renato Sanches.
2017: Kylian Mbappé.
2018: Matthijs de Ligt.
2019: Joao Félix.
2020: Erling Haaland.
2021: Pedri González.
2022: Pablo Gavi.
2023: Jude Bellingham.
2024: Lamine Yamal.
2025: Désiré Doué.
2026: Pau Cubarsí.
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