Les débuts de Crystal Palace en Women's Super League ont pris une tournure dramatique après une infraction au règlement de la compétition lors de son match d'ouverture de la saison, dimanche. Crystal Palace a réussi à s'imposer 1-0 contre Everton grâce à un but de Lexi Lloyd-Smith en première période, mais les célébrations ont été éclipsées par la menace grandissante de sanctions administratives.

Les dirigeants de la WSL ont ouvert une enquête officielle après que Crystal Palace a utilisé quatre fenêtres de remplacement lors de cette rencontre. La controverse porte sur le nombre d'occasions utilisées pour effectuer des changements, et non sur le nombre total de joueuses entrées en jeu. Le règlement actuel du championnat prévoit que, si les équipes sont autorisées à effectuer jusqu'à cinq remplacements, elles ne peuvent le faire qu'au cours d'un maximum de trois interruptions de jeu distinctes, hors mi-temps.