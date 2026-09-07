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Crystal Palace FC v Everton - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduit par

Crystal Palace fait l’objet d’une enquête de la WSL et risque un retrait de points pour avoir enfreint la règle sur les remplacements

Crystal Palace FC Women
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Crystal Palace FC Women vs Everton Women

Crystal Palace s’est retrouvé au cœur d’une tempête disciplinaire après sa récente victoire en Women’s Super League contre Everton. Malgré un succès arraché de haute lutte sur le terrain, Crystal Palace fait désormais l’objet d’une enquête officielle qui pourrait lui coûter les points durement gagnés.

  • La controverse sur les remplacements éclipse la victoire inaugurale

    Les débuts de Crystal Palace en Women's Super League ont pris une tournure dramatique après une infraction au règlement de la compétition lors de son match d'ouverture de la saison, dimanche. Crystal Palace a réussi à s'imposer 1-0 contre Everton grâce à un but de Lexi Lloyd-Smith en première période, mais les célébrations ont été éclipsées par la menace grandissante de sanctions administratives.

    Les dirigeants de la WSL ont ouvert une enquête officielle après que Crystal Palace a utilisé quatre fenêtres de remplacement lors de cette rencontre. La controverse porte sur le nombre d'occasions utilisées pour effectuer des changements, et non sur le nombre total de joueuses entrées en jeu. Le règlement actuel du championnat prévoit que, si les équipes sont autorisées à effectuer jusqu'à cinq remplacements, elles ne peuvent le faire qu'au cours d'un maximum de trois interruptions de jeu distinctes, hors mi-temps.

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    La WSL confirme l’ouverture d’une enquête officielle sur la violation

    La ligue a publié un communiqué clair concernant l’incident, en soulignant la nature précise de l’infraction. Un communiqué de la WSL indiquait : « Nous pouvons confirmer qu’il y a eu une violation du règlement de la compétition lors du match Crystal Palace contre Everton. Crystal Palace a utilisé une quatrième possibilité de remplacement lors d’un quatrième arrêt de jeu, alors que le règlement autorise un maximum de trois possibilités de remplacement par match. Nous allons désormais mener une enquête avec les deux clubs et Pro Ref, et fournirons une mise à jour en temps voulu. »

    L’incident s’est produit à la septième minute du temps additionnel de la seconde période lorsque l’entraîneure Jo Potter a choisi de faire entrer Kirsty Howat à la place de Shannon O'Brien. Avant ce dernier changement, Potter avait déjà utilisé trois fenêtres distinctes pour faire entrer Abbie Larkin, Ashleigh Weerden et Allyson Swaby.

  • Sanctions potentielles et tribunal indépendant

    Bien que la Women's Super League ne prévoie pas de sanction fixe et automatique pour ce type précis d'infraction au règlement, les conséquences pour Crystal Palace pourraient être lourdes. L'affaire devrait être renvoyée devant un tribunal indépendant, qui dispose d'un large éventail de pouvoirs afin de garantir l'intégrité de la compétition.

    Si Palace est renvoyé devant un tribunal indépendant, le club pourrait faire face à toute une série de sanctions, allant d'un avertissement officiel ou d'une sanction financière à un retrait de points ou à d'autres sanctions sportives. Parmi les mesures les plus sévères à la disposition du tribunal figure la possibilité d'ordonner que le match soit entièrement rejoué, ce qui annulerait de fait la victoire initiale 1-0 de Palace et contraindrait les deux équipes à s'affronter de nouveau à une date ultérieure.

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    Des responsables suspendus après une défaillance réglementaire

    Les retombées du match ne se sont pas limitées au club lui-même, puisque le corps arbitral a lui aussi subi des conséquences immédiates. L’arbitre Megan Wilson et son équipe n’ont pas empêché le remplacement illégal d’avoir lieu, malgré leur responsabilité directe dans l’application du règlement du match. En conséquence de cette erreur, l’ensemble du groupe arbitral a été écarté de la prochaine journée de WSL.

    Palace, promu dans l’élite après avoir terminé vice-champion de deuxième division la saison dernière, fait désormais face à un test redoutable dimanche avec un court déplacement pour affronter Arsenal.

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