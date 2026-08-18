Les éloges se sont rapidement transformés en critique appuyée à l’encontre des poids lourds établis du pays. Gullit a ouvertement remis en question les raisons pour lesquelles des puissances traditionnelles comme l'Ajax, Feyenoord et le PSV peinent à afficher le même niveau de régularité et de clarté tactique.

« Je pense que le plus grand compliment, c’est le style de jeu, commence Gullit. La volonté de gagner ce match. Brian Linssen court beaucoup. Alors je me dis : pourquoi cela n’est-il pas possible ? », s’interroge-t-il, avant d’ajouter : « L’Ajax et Feyenoord avaient l’air fatigués, tandis que le PSV a dû puiser dans ses ressources jusqu’à la toute fin. Eux aussi doivent jouer avec cette envie. Tout est une question d’énergie dégagée. Ce n’est tout de même pas trop demander ? Avec le NEC, je vois, et ils ne vont pas gagner chaque match, que le principe de base reste le même. C’est bien le minimum que l’on puisse demander, non ? »