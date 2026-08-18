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Critique choc ! Ruud Gullit démonte l’Ajax, Feyenoord et le PSV après avoir encensé NEC

NEC Nimégue
Eredivisie
R. Gullit
Ajax
PSV
Feyenoord

La légende du football néerlandais Ruud Gullit a couvert d’éloges le NEC après son impressionnante performance tactique. Dans le même temps, il s’est publiquement interrogé sur les raisons pour lesquelles des cadors traditionnels de l’Eredivisie comme l’Ajax, Feyenoord et le PSV ne parviennent pas à faire preuve de la même efficacité.

  • Gullit couvre NEC d’éloges

    Dans Rondo de Ziggo Sport, Gullit a fait tourner les têtes dans tout le football néerlandais en adressant de grands éloges à la récente exécution tactique de NEC. L'ancien Ballon d'Or s'est dit profondément impressionné par la manière dont le club se met en place et fonctionne sur le terrain.

    Ses propos élogieux soulignent le respect grandissant gagné par les équipes plus modestes d'Eredivisie qui font mieux que leur statut. Gullit a souligné que leur approche disciplinée constitue un brillant exemple d'organisation du football moderne.

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    Remise en question des géants traditionnels

    Les éloges se sont rapidement transformés en critique appuyée à l’encontre des poids lourds établis du pays. Gullit a ouvertement remis en question les raisons pour lesquelles des puissances traditionnelles comme l'Ajax, Feyenoord et le PSV peinent à afficher le même niveau de régularité et de clarté tactique.

    « Je pense que le plus grand compliment, c’est le style de jeu, commence Gullit. La volonté de gagner ce match. Brian Linssen court beaucoup. Alors je me dis : pourquoi cela n’est-il pas possible ? », s’interroge-t-il, avant d’ajouter : « L’Ajax et Feyenoord avaient l’air fatigués, tandis que le PSV a dû puiser dans ses ressources jusqu’à la toute fin. Eux aussi doivent jouer avec cette envie. Tout est une question d’énergie dégagée. Ce n’est tout de même pas trop demander ? Avec le NEC, je vois, et ils ne vont pas gagner chaque match, que le principe de base reste le même. C’est bien le minimum que l’on puisse demander, non ? »

  • Analyse tactique et contexte

    L’icône néerlandaise est revenue plus en détail sur les nuances tactiques qui séparent les équipes bien rodées du milieu de tableau des leaders du championnat. Le football moderne exige plus qu’une simple supériorité financière ou la présence de stars pour faire sauter des défenses regroupées.

    « NEC peut tenir tête à PSV pendant longtemps et rivaliser avec lui », a ajouté Gullit, avant de mettre en avant un joueur qui s’est distingué. « On leur souhaite vraiment le meilleur. Crettaz est vraiment fantastique. Il correspond parfaitement à cette manière de jouer », a-t-il déclaré au sujet du gardien.

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    En regardant vers l’avenir en Eredivisie

    Alors que la campagne nationale se déroule, les clubs de toute la division prendront note des observations affûtées de Gullit. Les géants traditionnels font face à une pression croissante pour affiner leurs approches et faire taire les critiques qui exigent des standards plus élevés.

    Dans le même temps, NEC cherchera à utiliser ce soutien très médiatisé comme moteur pour maintenir son impressionnante trajectoire. Les supporters et les analystes suivront cela de près pour voir si le leader du championnat répond au défi.