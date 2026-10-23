Cristiano Ronaldo a marqué lors de la victoire 3-1 d’Al Nassr à l’extérieur sur le terrain d’Al Faysaly et atteint les 982 buts en carrière. Le prodige portugais de 41 ans fait ainsi un pas de plus vers la barre des 1 000 buts en carrière en matches officiels. Avec son but inscrit aujourd’hui, CR7 a marqué 836 buts en club (en 1 109 matches) et 146 en sélection (en 234 matches).
Les buts de Ronaldo en club se répartissent ainsi : 5 avec le Sporting Lisbonne, 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus et 134 avec Al Nassr.