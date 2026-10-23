Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cristiano Ronaldo, victoire et but : il totalise 982 buts en matches officiels

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly

Le champion portugais poursuit sa marche vers les 1 000 buts en carrière en matchs officiels.

Cristiano Ronaldo a marqué lors de la victoire 3-1 d’Al Nassr à l’extérieur sur le terrain d’Al Faysaly et atteint les 982 buts en carrière. Le prodige portugais de 41 ans fait ainsi un pas de plus vers la barre des 1 000 buts en carrière en matches officiels. Avec son but inscrit aujourd’hui, CR7 a marqué 836 buts en club (en 1 109 matches) et 146 en sélection (en 234 matches).


Les buts de Ronaldo en club se répartissent ainsi : 5 avec le Sporting Lisbonne, 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus et 134 avec Al Nassr.


  • Cette saison, Ronaldo a inscrit 6 buts avec Al Nassr (5 en Saudi Pro League et 1 en Ligue des champions asiatique). Aujourd’hui, Ronaldo a marqué le but du 2-0 provisoire pour son équipe, sur une passe décisive de Joao Felix. Les deux autres buts de l’équipe du quintuple Ballon d’or ont été inscrits par Al Hamdan et Angelo. Pour Al Faysaly, c’est Bongonda qui a marqué.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
ALN

ALN

AFC Champions League Elite

26 oct. 2026

ALW

ALW

ABH

ABH

Saudi Pro League

27 oct. 2026

AFS

AFS