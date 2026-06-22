Cristiano Ronaldo, un coéquipier mal-aimé ? Une fausse publication alimente un soupçon explosif de Christoph Kramer

Dans les coulisses de l’équipe portugaise, favorite de la Coupe du monde, la tension atteint son paroxysme après le match nul 1-1 inaugural face à la RD Congo, avec Cristiano Ronaldo au cœur des débats. Le quintuple Ballon d’Or est-il toujours décisif ou devient-il un obstacle à la quête du titre ?

Plusieurs experts télévisés ont d’ailleurs tranché : sur FOX, Thierry Henry a pointé un égoïsme flagrant ; Kevin-Prince Boateng a affirmé à la télévision australienne que le Portugal serait « une meilleure équipe » sans lui ; Christian Streich a expliqué sur la ZDF qu’il s’en passerait pour des raisons tactiques. Christoph Kramer, lui, a suggéré que plusieurs internationaux portugais préféreraient même jouer sans leur capitaine.

« Il ne se distingue pas des autres joueurs », avait déclaré Neves, joueur du PSG, en minimisant le rôle de Ronaldo après le match d’ouverture – une sortie qui avait déclenché une tempête de critiques et un scandale sur les réseaux sociaux. Un message supposé, posté sur Instagram par Madalena Aragao, la compagne de Neves (un million d’abonnés tout de même), qui aurait qualifié Ronaldo d’« obstiné », a encore attisé le feu… avant d’être démasqué comme un faux. Même les sœurs de Ronaldo sont intervenues.