Comme à son habitude, Cristiano Ronaldo a montré l’exemple : lors de l’entraînement sous le soleil de Palm Beach, le joueur de 41 ans s’est montré de très bonne humeur et a plaisanté avec ses coéquipiers. Des doutes sur lui-même ? Aucun. Il a aussi dissipé d’un geste les rumeurs de tensions au sein du groupe en deux mots : « Siempre Unidos » (toujours unis), a-t-il écrit en légende d’une photo de la séance publiée sur Instagram, où l’on voit également João Neves lever les deux pouces.
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Cristiano Ronaldo, un coéquipier mal-aimé ? Une fausse publication alimente un soupçon explosif de Christoph Kramer
Dans les coulisses de l’équipe portugaise, favorite de la Coupe du monde, la tension atteint son paroxysme après le match nul 1-1 inaugural face à la RD Congo, avec Cristiano Ronaldo au cœur des débats. Le quintuple Ballon d’Or est-il toujours décisif ou devient-il un obstacle à la quête du titre ?
Plusieurs experts télévisés ont d’ailleurs tranché : sur FOX, Thierry Henry a pointé un égoïsme flagrant ; Kevin-Prince Boateng a affirmé à la télévision australienne que le Portugal serait « une meilleure équipe » sans lui ; Christian Streich a expliqué sur la ZDF qu’il s’en passerait pour des raisons tactiques. Christoph Kramer, lui, a suggéré que plusieurs internationaux portugais préféreraient même jouer sans leur capitaine.
« Il ne se distingue pas des autres joueurs », avait déclaré Neves, joueur du PSG, en minimisant le rôle de Ronaldo après le match d’ouverture – une sortie qui avait déclenché une tempête de critiques et un scandale sur les réseaux sociaux. Un message supposé, posté sur Instagram par Madalena Aragao, la compagne de Neves (un million d’abonnés tout de même), qui aurait qualifié Ronaldo d’« obstiné », a encore attisé le feu… avant d’être démasqué comme un faux. Même les sœurs de Ronaldo sont intervenues.
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Cristiano Ronaldo et Roberto Martinez : un duo bientôt chez Al-Nassr ?
Et la superstar dans tout ça ? Depuis la rencontre inaugurale à Houston, elle s’est contentée de s’exprimer sur les réseaux sociaux : « Concentré sur la mission », a-t-elle posté dimanche. En conférence de presse, ce sont ses coéquipiers qui incarnent l’unité du groupe.
« Si vous voulez ramer avec nous, alors on rame. Le bateau ne chavirera pas », a répondu le latéral Diogo Dalot face aux vives critiques qui s’abattent depuis samedi sur l’équipe, et en particulier sur Ronaldo : « Nous sommes tous dans le même bateau. Ensemble, nous sommes forts. »
Le sélectionneur Roberto Martínez a également défendu avec vigueur sa décision d’aligner Ronaldo en pointe : « Quand on a besoin de buts, il faut avoir Cristiano Ronaldo sur le terrain », a déclaré l’entraîneur de 52 ans après le match d’ouverture. Épilogue savoureux : Martínez, qui quittera ses fonctions après la Coupe du monde, devrait, selon le site français RMC, devenir le nouvel entraîneur de Ronaldo au sein du club Al-Nassr en Arabie saoudite.
Ronaldo devrait donc être aligné d’entrée mardi contre l’Ouzbékistan, même s’il reste muet en compétition internationale depuis dix matchs (Coupe du monde et Euro) et qu’il n’a cadré aucune frappe face aux Congolais.
Mais, fort de son expérience, il sait qu’il doit désormais se révéler lors de sa sixième Coupe du monde.