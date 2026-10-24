Cristiano Ronaldo : la victoire, oui, mais le but est-il de lui ?

Cristiano Ronaldo marque lors de la victoire 3-1 d'Al Nassr à l'extérieur sur le terrain d'Al Faysaly en Saudi Pro League et atteint les 982 buts en carrière.Ou peut-être pas.





La star portugaise de 41 ans fait un pas de plus vers les 1 000 buts en carrière lors de matches officiels. Avec le but d'aujourd'hui, CR7 aurait inscrit 836 buts en club (en 1 109 matches) et 146 en sélection (en 234 matches). Dans l'attente de décisions définitives, il faut préciser que la Saudi Pro League attribue le but à Ronaldo, tandis que des plateformes comme Opta et Diretta l'attribuent à Girotto contre son camp.





Les buts de Ronaldo en club (si l'attribution de ce but à Ronaldo était confirmée) se répartiraient ainsi : 5 avec le Sporting Lisbonne, 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus et 135 avec Al Nassr.



