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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cristiano Ronaldo : la victoire, oui, mais le but est-il de lui ?

C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al-Faisaly vs Al Nasr FC
Al-Faisaly

But du champion portugais ou contre son camp ?

Cristiano Ronaldo marque lors de la victoire 3-1 d'Al Nassr à l'extérieur sur le terrain d'Al Faysaly en Saudi Pro League et atteint les 982 buts en carrière.Ou peut-être pas.


La star portugaise de 41 ans fait un pas de plus vers les 1 000 buts en carrière lors de matches officiels. Avec le but d'aujourd'hui, CR7 aurait inscrit 836 buts en club (en 1 109 matches) et 146 en sélection (en 234 matches). Dans l'attente de décisions définitives, il faut préciser que la Saudi Pro League attribue le but à Ronaldo, tandis que des plateformes comme Opta et Diretta l'attribuent à Girotto contre son camp.


Les buts de Ronaldo en club (si l'attribution de ce but à Ronaldo était confirmée) se répartiraient ainsi : 5 avec le Sporting Lisbonne, 145 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus et 135 avec Al Nassr.


  • Cette saison, Ronaldo a inscrit 6 buts avec Al Nassr (5 en Saudi Pro League et 1 en Ligue des champions asiatique). Aujourd’hui, Ronaldo a inscrit le but du 2-0 provisoire pour son équipe, sur une passe décisive de Joao Felix (ou, répétons-le, il pourrait s’agir d’un but contre son camp de Girotto). Les deux autres buts de l’équipe du quintuple Ballon d’Or ont été inscrits par Al Hamdan et Angelo. Bongonda a marqué pour Al Faysaly.


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