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Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Cremonese : Licina a le feu vert pour le processus de rééducation

Cremonese
Juventus FC
A. Licina

Le meneur de jeu prêté par la Juventus et blessé lors du match amical contre la Juventus peut commencer son processus de récupération.

Adin Licina avait parfaitement lancé sa saison avec la Cremonese, en impressionnant tout le monde sous les ordres d’abord de Giampaolo puis de Pecchia. 2 buts et 1 passe décisive, des prestations convaincantes et une personnalité enviable.

Du côté de la Juventus, on commençait déjà à parler d’avenir, mais lors du match amical disputé justement entre les deux clubs, la mauvaise nouvelle est tombée avec une grave blessure au poignet qui l’a éloigné des terrains. Aujourd’hui, de bonnes nouvelles sont toutefois arrivées pour lui.


  • D’abord l’intervention

    La Cremonese avait confirmé le 2 octobre dernier que le meneur de jeu allemand avait dû subir une intervention chirurgicale pour réduire la fracture du poignet.


    « Adin Licina, à la suite du traumatisme contusif-distensif subi lors du match amical au Juventus Training Center, a subi une intervention de réduction de la fracture du poignet gauche. L’intervention, réalisée d’un commun accord entre la Cremonese et la Juventus, a été effectuée par le Dr Pegoli au J-Medical et a été parfaitement réussie. D’autres évaluations seront effectuées après les prochaines 72 heures de repos »

  • Désormais, le feu vert

    Aujourd’hui, la Cremonese elle-même a confirmé que, compte tenu du bon déroulement du parcours post-opératoire, le joueur avait reçu le feu vert pour commencer son processus de retour.


    « Après 72 heures de repos, Adin Licina a été soumis à des examens instrumentaux complémentaires effectués à la clinique “La Madonnina” par le Dr Pegoli. La visite a constaté un bon processus de guérison et le joueur a donc été autorisé à entamer le protocole de rééducation/athlétique »

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