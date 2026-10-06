Cremonese : Licina a le feu vert pour le processus de rééducation

Adin Licina avait parfaitement lancé sa saison avec la Cremonese, en impressionnant tout le monde sous les ordres d’abord de Giampaolo puis de Pecchia. 2 buts et 1 passe décisive, des prestations convaincantes et une personnalité enviable.

Du côté de la Juventus, on commençait déjà à parler d’avenir, mais lors du match amical disputé justement entre les deux clubs, la mauvaise nouvelle est tombée avec une grave blessure au poignet qui l’a éloigné des terrains. Aujourd’hui, de bonnes nouvelles sont toutefois arrivées pour lui.



