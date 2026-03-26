Avec l'arrivée du début du printemps, il est temps de penser à la Coupe du monde 2026 : les groupes sont presque au complet, dans l'attente des barrages qui se dérouleront ces prochains jours ; toute l'attention se portera donc sur les listes de joueurs convoqués que les 48 équipes nationales participantes devront envoyer à la FIFA.
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Coupe du monde 2026 : quand seront publiées les présélections et les sélections, et combien de joueurs seront sélectionnés pour chaque équipe nationale ?
LE INFO
La FIFA a officialisé que les listes de sélection pour la Coupe du monde seront portées à 26 joueurs. Ce qui, multiplié par 48 équipes nationales, donne 1 248 joueurs. Les présélections, comprenant entre 35 et 55 joueurs, sont attendues pour le 11 mai, tandis que les sélections définitives sont prévues pour le 30 mai. Espérons que 26 de ces 1 248 joueurs soient italiens.