Coupe du monde 2026 : quand seront publiées les présélections et les sélections, et combien de joueurs seront sélectionnés pour chaque équipe nationale ?

Avec l'arrivée du début du printemps, il est temps de penser à la Coupe du monde 2026 : les groupes sont presque au complet, dans l'attente des barrages qui se dérouleront ces prochains jours ; toute l'attention se portera donc sur les listes de joueurs convoqués que les 48 équipes nationales participantes devront envoyer à la FIFA.