Grealish fait face à un avenir incertain à City à l’approche du dernier jour du mercato. L’ailier de 30 ans a disputé les deux premiers matches de la saison, mais il a été totalement écarté du groupe pour la victoire 4-1 de vendredi contre Crystal Palace.

Cette mise à l’écart soudaine a déclenché d’intenses spéculations concernant un départ de l’Etihad Stadium. L’entraîneur de City, Enzo Maresca, avait auparavant laissé entendre que l’international anglais aurait des opportunités cette saison, mais Grealish cherche désespérément à obtenir un temps de jeu régulier pour relancer sa carrière internationale.

En conséquence, l’ailier est fortement annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Un retour dans son club formateur d’Aston Villa a été largement évoqué, en plus d’un intérêt important d’Everton et de Sunderland, même si City a rapidement rejeté les informations faisant état d’une approche du second.