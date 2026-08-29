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Coup dur pour le transfert de Jack Grealish ! Pourquoi Aston Villa « ne le reprendra pas » alors que la position d’Unai Emery est révélée
L’avenir de Grealish à Manchester City est incertain
Grealish fait face à un avenir incertain à City à l’approche du dernier jour du mercato. L’ailier de 30 ans a disputé les deux premiers matches de la saison, mais il a été totalement écarté du groupe pour la victoire 4-1 de vendredi contre Crystal Palace.
Cette mise à l’écart soudaine a déclenché d’intenses spéculations concernant un départ de l’Etihad Stadium. L’entraîneur de City, Enzo Maresca, avait auparavant laissé entendre que l’international anglais aurait des opportunités cette saison, mais Grealish cherche désespérément à obtenir un temps de jeu régulier pour relancer sa carrière internationale.
En conséquence, l’ailier est fortement annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Un retour dans son club formateur d’Aston Villa a été largement évoqué, en plus d’un intérêt important d’Everton et de Sunderland, même si City a rapidement rejeté les informations faisant état d’une approche du second.
- AFP
Retour à Villa exclu par un consultant
Malgré l’intérêt, selon certaines informations, de Villa pour faire revenir son ancien capitaine sous la forme d’un prêt, Tony Cascarino estime qu’Emery bloquera l’opération. Le consultant a insisté sur le fait que Grealish ne correspond tout simplement pas au projet tactique exigeant mis en place à Villa Park. Au micro de talkSPORT, Cascarino a refroidi la possibilité d’un retour dans les Midlands.
« Je pense que l’entraîneur [Emery] ne reprendrait pas Jack », a-t-il expliqué. « Je pense qu’Unai Emery veut que certains joueurs fassent certaines choses, et je ne suis pas sûr que Jack coche ces cases. »
Everton reste désireux de retrouver Grealish
Si un retour à Villa s’annonce compliqué, Grealish privilégierait, selon certaines informations, un transfert à Everton. L’ailier a réalisé un prêt très impressionnant à Goodison Park la saison dernière avant qu’une blessure frustrante ne mette un coup d’arrêt à sa campagne en janvier. Son collègue présentateur sur talkSPORT Alan Brazil a vivement défendu la qualité indéniable de Grealish et son impact sur le Merseyside.
« Je déteste quand on a un joueur avec les qualités de Jack, capable de porter le ballon, solide balle au pied, de pénétrer dans la surface, a déclaré Brazil. Je déteste quand les gens disent : “C’est un joueur de luxe.” Je déteste ça. Il faut de tout pour faire une équipe, il faut des profils différents.
« J’aime Jack, vraiment. Et oui, il a parfois été un petit garnement, mais c’était normal à notre époque. C’est différent aujourd’hui. Mais regardez certains matches dans lesquels il a été absolument brillant. Les supporters d’Everton l’aiment vraiment. »
- AFP
Moyes minimise les rumeurs immédiates sur un transfert
L'entraîneur d'Everton, David Moyes, a tenté de tempérer les attentes concernant un accord imminent pour le joueur écarté par Manchester City. Avant le prochain déplacement de son équipe à Bournemouth, Moyes est resté très discret.
« Nous travaillons sur le recrutement et nous regardons si nous pouvons faire venir quelques joueurs, si possible, a admis Moyes. Mais il n'y a aucune garantie, et citer une personne serait une erreur. Jack n'est pas dans notre club. Il a été brillant pour nous, un super garçon, mais ce n'est pas à nous d'en parler car il est dans un autre club. »
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