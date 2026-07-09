Coup dur pour le Maroc : son attaquant vedette manquera le quart de finale de la Coupe du monde contre la France

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a confirmé en conférence de presse d’avant-match l’absence de l’attaquant. Le technicien a réaffirmé qu’il n’alignerait que des joueurs à 100 % de leurs capacités, tout en nourrissant l’espoir de récupérer l’une de ses stars pour la suite de la compétition, en cas de qualification.

Il a déclaré : « Tout le monde est disponible, sauf Saibari, pour qui ce match arrive trop tôt, même s’il n’est pas forfait pour le reste du tournoi, je l’espère. Tout le monde est disponible, même si, bien sûr, nous ne sélectionnerons que les joueurs qui sont à 100 % de leurs capacités. »