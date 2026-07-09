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Coup dur pour le Maroc : son attaquant vedette manquera le quart de finale de la Coupe du monde contre la France
Saibari est forfait en raison d’une blessure.
Le Maroc a subi un coup dur à la veille de son quart de finale de Coupe du monde contre la France, son attaquant vedette Saibari étant forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. La nouvelle recrue du Bayern Munich, recrutée pour 50 millions d'euros, avait dû quitter le terrain après seulement 22 minutes de jeu lors de la victoire 3-0 des Lions de l'Atlas face au Canada en huitièmes de finale. Bien qu'une IRM réalisée à Boston ait révélé que la blessure n'était pas grave, le choc contre les Bleus s'avère finalement trop précoce pour cet attaquant emblématique.
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Ouahbi confirme l'absence de l'attaquant
Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a confirmé en conférence de presse d’avant-match l’absence de l’attaquant. Le technicien a réaffirmé qu’il n’alignerait que des joueurs à 100 % de leurs capacités, tout en nourrissant l’espoir de récupérer l’une de ses stars pour la suite de la compétition, en cas de qualification.
Il a déclaré : « Tout le monde est disponible, sauf Saibari, pour qui ce match arrive trop tôt, même s’il n’est pas forfait pour le reste du tournoi, je l’espère. Tout le monde est disponible, même si, bien sûr, nous ne sélectionnerons que les joueurs qui sont à 100 % de leurs capacités. »
Le Maroc s’appuie sur la profondeur de son effectif
L’absence de Saibari est dure à digérer : il a été le meilleur joueur du Maroc durant la compétition, inscrivant trois buts cruciaux avant de transformer le penalty éliminant les Pays-Bas en seizièmes de finale. Soufiane Rahimi devrait le remplacer en attaque, mais Ouahbi se montre serein, convaincu que la profondeur de son effectif peut encore créer la surprise.
L’entraîneur de 49 ans a ajouté : « Quand on veut aller très loin dans une compétition, on a besoin de tout le monde, et les joueurs qui ne peuvent pas figurer dans le onze de départ savent qu’ils ont la possibilité de terminer le match. Nous avons nos titulaires, puis lorsque d’autres entrent en jeu, ils peuvent faire la différence sur le terrain pour nous. C’est un atout pour le groupe, et cela nous donne beaucoup de confiance. »
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Mission de vengeance à Boston
Au Boston Stadium, le Maroc a l’occasion de se rattraper après son élimination en demi-finale de la Coupe du monde 2022 face à la France. Point positif : la défense marocaine retrouve son pilier, le défenseur central Chadi Riad, de retour après une blessure non précisée qui l’avait privé du dernier match. Pour autant, les Lions de l’Atlas devront livrer une prestation sans faille pour contenir Kylian Mbappé et ses coéquipiers, et ainsi mettre fin à la série de six victoires consécutives des favoris du tournoi.
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