Du côté du Porto, le dossier Santiago Giménez est pour le moment en stand-by. L’attaquant mexicain s’est remis de la blessure contractée lors de la Coupe du monde et attend désormais que son avenir soit défini. Le Milan a rejeté la première offre de Porto, qui souhaite recruter le joueur sous la forme d’un prêt gratuit avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros, destinée à se transformer en obligation sous réserve d’atteindre certains objectifs individuels.





Cette proposition n’a pas convaincu le club milanais, qui la juge insuffisante. Le club italien vise en effet un prêt payant, assorti d’une option pour un transfert définitif comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Une formule pensée pour limiter au maximum la perte économique liée au transfert de Giménez, acheté à Feyenoord pour environ 32 millions d’euros.