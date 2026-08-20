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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Coup dur pour l’AC Milan : pour Gimenez, Porto interrompt les négociations, trop d’écart sur le montant et la formule

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S. Gimenez

Du Portugal arrive la nouvelle d’un brusque coup de frein dans les négociations pour le transfert de l’attaquant mexicain

Du côté du Porto, le dossier Santiago Giménez est pour le moment en stand-by. L’attaquant mexicain s’est remis de la blessure contractée lors de la Coupe du monde et attend désormais que son avenir soit défini. Le Milan a rejeté la première offre de Porto, qui souhaite recruter le joueur sous la forme d’un prêt gratuit avec option d’achat fixée à 15 millions d’euros, destinée à se transformer en obligation sous réserve d’atteindre certains objectifs individuels.


Cette proposition n’a pas convaincu le club milanais, qui la juge insuffisante. Le club italien vise en effet un prêt payant, assorti d’une option pour un transfert définitif comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Une formule pensée pour limiter au maximum la perte économique liée au transfert de Giménez, acheté à Feyenoord pour environ 32 millions d’euros.

  • Négociations interrompues

    Le refus de l’AC Milan a ainsi refroidi, au moins pour le moment, la piste Porto. O Jogoindique que le club portugais a interrompu les négociations et que, mercredi, aucun développement n’a été enregistré concernant l’attaquant mexicain. La direction menée par André Villas-Boas aurait donc déjà commencé à explorer des alternatives sur le marché, avec l’objectif de mettre au plus vite un nouvel avant-centre à la disposition de Francesco Farioli.

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