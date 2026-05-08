Coup dur pour Arsenal : Mikel Arteta révèle que Jurrien Timber pourrait manquer le reste de la saison

Mikel Arteta a admis que la blessure « frustrante » de Timber s’est avérée plus grave que prévu et pourrait l’empêcher de disputer le reste de la saison avec Arsenal. Le défenseur polyvalent est sur la touche depuis mars, date à laquelle il a dû quitter le terrain lors d’un match contre Everton, et son absence commence à peser lourdement sur la fin de saison des Gunners.

Un diagnostic initial optimiste avait pourtant évoqué une simple absence de quelques jours, mais, à quatre journées du coup de sifflet final, le Néerlandais est toujours à l’infirmerie. L’absence de progrès tangibles contraint désormais le staff technique à reconsidérer sa participation aux dernières semaines de la saison.



