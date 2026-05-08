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Coup dur pour Arsenal : Mikel Arteta révèle que Jurrien Timber pourrait manquer le reste de la saison
Le Néerlandais a dû patienter de manière exaspérante
Mikel Arteta a admis que la blessure « frustrante » de Timber s’est avérée plus grave que prévu et pourrait l’empêcher de disputer le reste de la saison avec Arsenal. Le défenseur polyvalent est sur la touche depuis mars, date à laquelle il a dû quitter le terrain lors d’un match contre Everton, et son absence commence à peser lourdement sur la fin de saison des Gunners.
Un diagnostic initial optimiste avait pourtant évoqué une simple absence de quelques jours, mais, à quatre journées du coup de sifflet final, le Néerlandais est toujours à l’infirmerie. L’absence de progrès tangibles contraint désormais le staff technique à reconsidérer sa participation aux dernières semaines de la saison.
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Arteta fait le point sur l'état de forme de ses joueurs, et le bilan est sombre.
L’entraîneur d’Arsenal n’a pas mâché ses mots lorsqu’on lui a demandé si Timber pourrait faire son retour avant la fin de la saison. Le latéral est forfait pour le déplacement à West Ham dimanche, et Arteta ignore encore s’il pourra le rejouer d’ici juin.
Le technicien espagnol a souligné que la course contre la montre pourrait ne pas tourner à l’avantage du Néerlandais. « Je ne sais pas, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. Tout doit se passer sans accroc et très vite pour qu’il puisse disputer ne serait-ce que quelques minutes », a-t-il expliqué.
La solidité de la défense mise à l'épreuve au moment crucial
Timber, arrivé à Arsenal en provenance de l’Ajax lors de l’été 2023, a été un élément clé cette saison : il a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant quatre buts et délivrant sept passes décisives. Mais le club londonien doit aussi composer avec l’indisponibilité de Mikel Merino, absent depuis plusieurs semaines. Le manque d’options tant en défense qu’au milieu de terrain accroît la pression sur un effectif déjà sollicité tout au long d’une saison éprouvante.
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À l’aube de l’ultime sprint
Alors que les Gunners se préparent à affronter les Hammers, leur priorité est de conserver la première place du classement. Arsenal occupe actuellement le trône de la Premier League, avec cinq points d’avance sur Manchester City, qui compte toutefois un match en moins. Alors que le club vise son premier titre de champion depuis 2004, l’indisponibilité de Timber rappelle à quel point la frontière entre succès et échec est ténue. Arteta devra donc compter sur ses joueurs encore aptes pour combler l’absence de leurs coéquipiers blessés.