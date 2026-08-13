Tout semblait vraiment bouclé et prêt pour la conclusion finale d’un feuilleton entamé bien avant la fin de saison du côté de la Juventus. Et pourtant, la querelle autour du gardien à offrir à Luciano Spalletti ce soir s’est spectaculairement rouverte.





L’accord avec le Paris Saint Germain pour le prêt sec de Zion Suzuki était quasiment bouclé, au point que certains ont même évoqué des visites médicales déjà programmées pour lui. Mais dans la soirée, la situation s’est compliquée, contraignant le club turinois à relancer la recherche d’un nouveau numéro un.