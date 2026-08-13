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Emanuele Tramacere

Traduit par

Coup de tonnerre à la Juventus, la piste Suzuki s’est compliquée ! Le dossier risque de capoter, la chasse est relancée

Juventus FC
Paris Saint-Germain
Parme
Z. Suzuki

L’affaire semblait en bonne voie, mais la journée d’aujourd’hui a provoqué un coup de frein retentissant.

Tout semblait vraiment bouclé et prêt pour la conclusion finale d’un feuilleton entamé bien avant la fin de saison du côté de la Juventus. Et pourtant, la querelle autour du gardien à offrir à Luciano Spalletti ce soir s’est spectaculairement rouverte.


L’accord avec le Paris Saint Germain pour le prêt sec de Zion Suzuki était quasiment bouclé, au point que certains ont même évoqué des visites médicales déjà programmées pour lui. Mais dans la soirée, la situation s’est compliquée, contraignant le club turinois à relancer la recherche d’un nouveau numéro un.

  • QUE S’EST-IL PASSÉ ?

    Comme indiqué, les contacts positifs entre les deux clubs se sont conclus hier soir et la Juventus n’attendait aujourd’hui plus que le feu vert définitif. Que manquait-il ? Que Suzuki accepte le projet final que le club français avait en tête pour lui après son achat définitif à Parme, mais selon les informations obtenues et rapportées par Romeo Agresti, directeur de Il Bianconero, ce feu vert n’est pas arrivé et l’affaire ne s’est pas débloquée.

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  • La chasse reprend

    La Juventus en a pris acte et, même si l’affaire n’a pas totalement capoté, s’est tout de même remise en mouvement sur le marché afin de relancer la quête d’un gardien à ajouter à l’effectif. Le profil de Guglielmo Vicario revient en tête de liste et les contacts avec Tottenham vont reprendre, mais le gardien italien n’est pas le favori de Luciano Spalletti et, par conséquent, d’autres noms comme ceux de Risser de Lens ou d’Atubolu de Fribourg pourraient rapidement revenir à la mode.



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