Coup de théâtre pour le Maroc : Infantino privilégie le Bernabéu pour accueillir la finale de 2030

L’Espagne et le Maroc sont en concurrence pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, un événement que les deux pays, épaulés par le Portugal, souhaitent organiser conjointement.

Parallèlement, les spéculations s’intensifient sur l’influence supposée du président américain Donald Trump, dont la position défavorable envers l’Espagne serait motivée par les politiques du Premier ministre Pedro Sánchez, voire par une simple préférence personnelle.

Selon le journal AS, la FIFA entamera, à la fin de l’été, une série de décisions dont la première sera de réduire le nombre de villes et de stades hôtes dans les trois pays organisateurs.

L’Espagne, le Portugal et le Maroc verront donc le nombre de stades retenus diminuer, la liste étant amenée à évoluer : certains sites seront ajoutés tandis que d’autres seront écartés.

Ces derniers jours, une délégation de représentants des clubs espagnols impliqués dans le projet a d’ailleurs visité plusieurs stades américains, à l’invitation de la FIFA.

Concernant l’organisation de la finale, l’Espagne mène l’offensive, mais le Real Madrid, poussé par son président Florentino Pérez, a déjà pris les devants et entretient des contacts directs avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino.