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Coup de théâtre pour le Maroc : Infantino privilégie le Bernabéu pour accueillir la finale de 2030

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L’Espagne et le Maroc sont en concurrence pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, un événement que les deux pays, épaulés par le Portugal, souhaitent organiser conjointement.

Parallèlement, les spéculations s’intensifient sur l’influence supposée du président américain Donald Trump, dont la position défavorable envers l’Espagne serait motivée par les politiques du Premier ministre Pedro Sánchez, voire par une simple préférence personnelle.

Selon le journal AS, la FIFA entamera, à la fin de l’été, une série de décisions dont la première sera de réduire le nombre de villes et de stades hôtes dans les trois pays organisateurs.

L’Espagne, le Portugal et le Maroc verront donc le nombre de stades retenus diminuer, la liste étant amenée à évoluer : certains sites seront ajoutés tandis que d’autres seront écartés.

Ces derniers jours, une délégation de représentants des clubs espagnols impliqués dans le projet a d’ailleurs visité plusieurs stades américains, à l’invitation de la FIFA. 

Concernant l’organisation de la finale, l’Espagne mène l’offensive, mais le Real Madrid, poussé par son président Florentino Pérez, a déjà pris les devants et entretient des contacts directs avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Selon le rapport, Infantino souhaite que la finale se tienne au stade Santiago Bernabéu, en raison de ses liens étroits avec le président du Real Madrid et de la valeur historique de l’enceinte dans le monde du football.

    Cette orientation rappelle le choix du stade Azteca au Mexique, dont le palmarès exceptionnel s’est forgé après avoir accueilli trois matchs d’ouverture et deux finales de la Coupe du monde. 

    Si la FIFA reconnaît les atouts d’autres enceintes, ses dirigeants rappellent régulièrement que le projet de Coupe du monde 2030 est né sur la péninsule ibérique.

    La Coupe du monde en cours a par ailleurs jeté une ombre sur les coulisses de la FIFA : l’intervention du président américain Donald Trump a provoqué un séisme au sein de l’instance, car elle a dépassé l’approche habituelle de l’organisation dans le traitement des questions sportives.

    Selon l’auteur du rapport, si Trump s’était tu, l’affaire serait restée une simple polémique médiatique ; or ses déclarations ont embrasé la planète football, surtout lorsqu’il a évoqué la possibilité de lever la sanction frappant l’attaquant américain Balugon.

    Le rapport conclut en rappelant que le mois de mars prochain sera marqué par les élections à la présidence de la FIFA, qui se tiendront parallèlement au congrès de la fédération internationale au Maroc. 

    Si la situation demeure inchangée, la finale de la Coupe du monde 2030 devrait se tenir le 21 juillet 2030 au stade Santiago Bernabéu.

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