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Gianluca Minchiotti

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Conte : « L’équipe nationale : l’heure est aux actes, pas aux paroles ni à la politique »

Italie
A. Conte

L'ancien sélectionneur affirme : « Il y a une Inter avec Lautaro et une Inter sans lui. »

Antonio Conte, ancien sélectionneur de l’équipe nationale et ex-entraîneur de la Juventus, de l’Inter et du Napoli, actuellement sans club, s’exprime dans La Gazzetta dello Sport. Voici les passages les plus marquants.


À propos de l’équipe nationale

« On en a trop parlé. L’heure est aux actes, pas aux bavardages ni à la politique. On ne peut pas rater trois Coupes du monde d’affilée : c’est un véritable désastre. »


Quels joueurs moins connus ont retenu votre attention lors de la Coupe du monde ?

«J’ai apprécié Hassan, l’ailier égyptien ; Bouaddi, le milieu de terrain marocain ; et Oulai, le milieu de terrain ivoirien.»


  • Lautaro

    Lautaro Martínez

    « Qu’est-ce qui m’impressionne chez lui ? Sa progression constante. Et puis sa personnalité et son charisme. Il y a l’Inter avec Lautaro et l’Inter sans lui : sa présence change vraiment la donne. Son action sur le troisième but de l’Argentine face à l’Égypte, un peu occultée, est pourtant remarquable : il a remonté le terrain, conservé le ballon, attendu la montée d’Enzo Fernández puis délivré un centre parfait. Un numéro 9 ne se montre pas souvent capable d’une telle gestuelle. Il a compris, tout comme Alvarez, qu’il pouvait peser sur le match même en entrant en cours de jeu. Tous deux ont mis l’intérêt collectif avant leur ego, et c’est là le mérite de Scaloni de les avoir convaincus. »


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  • MESSI CONTRE KANE

    Messi

    « Il a une nouvelle fois dépassé toutes les attentes. Il s’est présenté dans une forme incroyable, ce qui témoigne de son professionnalisme et de sa motivation : à 39 ans, il reste déterminant. Leo a l’intelligence de toujours se placer au bon endroit, car il anticipe ce qui va se passer. »


    Kane

    Harry est un excellent numéro 9, mais il possède aussi des qualités de numéro 10 : il anticipe les déplacements, sait quand descendre pour jouer le rôle de meneur de jeu. C’est un joueur exceptionnel, doté d’une grande qualité technique. Il était injuste qu’il n’ait rien gagné ; au Bayern, il récolte enfin les satisfactions qu’il mérite. Et qui sait s’il n’y parviendra pas aussi en équipe nationale. Kane est un leader à sa manière, peut-être pas avec des mots, mais sur le terrain. Ses coéquipiers se tournent vers lui parce qu’ils lui font confiance et il ne les déçoit jamais. »



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