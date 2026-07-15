Conte : « L’équipe nationale : l’heure est aux actes, pas aux paroles ni à la politique »

Antonio Conte, ancien sélectionneur de l’équipe nationale et ex-entraîneur de la Juventus, de l’Inter et du Napoli, actuellement sans club, s’exprime dans La Gazzetta dello Sport. Voici les passages les plus marquants.





À propos de l’équipe nationale

« On en a trop parlé. L’heure est aux actes, pas aux bavardages ni à la politique. On ne peut pas rater trois Coupes du monde d’affilée : c’est un véritable désastre. »





Quels joueurs moins connus ont retenu votre attention lors de la Coupe du monde ?

«J’ai apprécié Hassan, l’ailier égyptien ; Bouaddi, le milieu de terrain marocain ; et Oulai, le milieu de terrain ivoirien.»



