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conte manchester unitedGetty Images
Emanuele Tramacere
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Conte à Manchester United ? Sir Alex Ferguson a déclaré : « Ce rôle de manager aux pleins pouvoirs n’existe plus. »

Manchester United
Juventus FC
A. Conte

Antonio Conte à la place de Michael Carrick dès le début de la prochaine trêve internationale ? En Angleterre, on en est certain : le maintien de l'actuel entraîneur de Manchester United, confirmé aujourd'hui, n'est que temporaire. Il sera limogé et remplacé pendant la prochaine trêve, consacrée aux derniers matches de la Ligue des nations.

Qui pour le remplacer ? Il paraît peu probable que ce soit l'ancien entraîneur de la Juventus, de l'Inter et du Napoli, car son style et sa manière d'entraîner correspondent aujourd'hui peu à ce qu'attendent les supporters des Red Devils du monde entier.

Du moins, c'est l'avis du Daily Mirror, qui s'est appuyé sur les propos de Sir Alex Ferguson, entraîneur historique et figure emblématique d'Old Trafford. Il y a deux ans, sans parler directement de l'entraîneur originaire du Salento, celui-ci avait expliqué les qualités qu'un entraîneur devait posséder pour occuper son ancien poste. Des propos qui, aujourd'hui, affaiblissent la candidature de Conte.

  • « CE RÔLE N’EXISTE PLUS »

    Invité du The Go Radio Business Show, Ferguson a remis en cause le modèle de l’entraîneur « qui gère tout », tel que Conte voudrait et pourrait l’être :

    « Je pense que ce rôle de manager (qui s’occupe de tout et garde tout sous contrôle, NDLR) a désormais disparu du football. J’ai eu la chance de passer une période à Manchester United en tant qu’entraîneur, où je contrôlais une grande partie du club parce que je m’y suis investi pleinement. Et j’avais aussi la personnalité et les qualités de communication nécessaires pour le faire. »

  • UNE BONNE PERSONNALITÉ POUR EN GÉRER BEAUCOUP, DE NATURES DIFFÉRENTES

    « Il est essentiel, si l’on veut entraîner un club de l’envergure de Manchester United, d’avoir une forte personnalité et d’excellentes capacités d’organisation pour gérer différents types de personnalités et de joueurs.

    Il faut également avoir conscience de l’existence de supporters dans le monde entier : il ne s’agit pas seulement de satisfaire ses joueurs, mais aussi une immense communauté de supporters. »

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