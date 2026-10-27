Antonio Conte à la place de Michael Carrick dès le début de la prochaine trêve internationale ? En Angleterre, on en est certain : le maintien de l'actuel entraîneur de Manchester United, confirmé aujourd'hui, n'est que temporaire. Il sera limogé et remplacé pendant la prochaine trêve, consacrée aux derniers matches de la Ligue des nations.

Qui pour le remplacer ? Il paraît peu probable que ce soit l'ancien entraîneur de la Juventus, de l'Inter et du Napoli, car son style et sa manière d'entraîner correspondent aujourd'hui peu à ce qu'attendent les supporters des Red Devils du monde entier.

Du moins, c'est l'avis du Daily Mirror, qui s'est appuyé sur les propos de Sir Alex Ferguson, entraîneur historique et figure emblématique d'Old Trafford. Il y a deux ans, sans parler directement de l'entraîneur originaire du Salento, celui-ci avait expliqué les qualités qu'un entraîneur devait posséder pour occuper son ancien poste. Des propos qui, aujourd'hui, affaiblissent la candidature de Conte.