L'aventure de Christopher Nkunku à l’AC Milan n’a jamais vraiment décollé : l’attaquant français était arrivé chez les Rossoneri en provenance de Chelsea à l’été 2025 pour un peu moins de 40 millions, mais après une seule saison, il a aussitôt refait ses valises. Dès janvier, on parlait déjà d’un possible transfert, puis le joueur est resté, avant de prendre la direction de l’Allemagne à la réouverture du marché. Considéré comme en dehors du projet du nouvel entraîneur milanais Ruben Amorim, après des négociations avec Fenerbahçe et quelques rumeurs ici et là, le joueur est retourné à Leipzig. C’est lui qui a poussé pour partir en Allemagne, en essayant de retrouver un peu de continuité après une saison difficile en Italie.
Comment se porte Nkunku à Leipzig et combien Milan peut gagner grâce à son rachat
- AFP
Les chiffres de Nkunku avec Leipzig
Et effectivement, pour l’instant, ce choix s’est avéré judicieux. Nkunku a immédiatement retrouvé un rôle de premier plan dans un contexte qu’il connaissait déjà et, en quelques mois, il a déjà conquis tout le monde en s’imposant comme titulaire : quatre de ses six apparitions au total lors de la nouvelle saison, entre le championnat et la Ligue des champions, l’ont été dès le coup d’envoi ; à cela s’ajoutent son but contre Hambourg, le premier depuis son retour en Allemagne, et son triplé face à l’Eintracht Francfort. L’ancien joueur du Milan a aussi été décisif en Europe, avec une passe décisive pour Maksimovic lors du match de début septembre contre Côme.
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Les chiffres de Nkunku à Leipzig
L’AC Milan et Leipzig ont bouclé le transfert de Nkunku sur la base d’un prêt payant de 3,5 millions d’euros avec option d’achat légèrement inférieure à 30 millions d’euros, autour de 28. Dans les accords entre les deux clubs, aucune obligation d’achat définitif n’est prévue. En fin de saison, ce seront les Allemands qui décideront de le conserver ou non dans l’effectif. Cette saison, le salaire de Nkunku sera partagé à parts égales entre l’AC Milan et Leipzig, qui paieront 2,5 millions d’euros chacun sur les 5 millions nets totaux que gagne le joueur, comme cela avait été fixé au moment de sa signature avec l’AC Milan.
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