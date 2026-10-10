L'aventure de Christopher Nkunku à l’AC Milan n’a jamais vraiment décollé : l’attaquant français était arrivé chez les Rossoneri en provenance de Chelsea à l’été 2025 pour un peu moins de 40 millions, mais après une seule saison, il a aussitôt refait ses valises. Dès janvier, on parlait déjà d’un possible transfert, puis le joueur est resté, avant de prendre la direction de l’Allemagne à la réouverture du marché. Considéré comme en dehors du projet du nouvel entraîneur milanais Ruben Amorim, après des négociations avec Fenerbahçe et quelques rumeurs ici et là, le joueur est retourné à Leipzig. C’est lui qui a poussé pour partir en Allemagne, en essayant de retrouver un peu de continuité après une saison difficile en Italie.