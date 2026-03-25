Comment se porte le Milan Futuro : les points forts et les points faibles de la saison, avec un regard tourné vers l'avenir

Fort de ses derniers résultats et plein de confiance, le Milan Futuro s'appuie sur son atout principal, la possession du ballon, et cherche à mettre en valeur tous les jeunes les plus prometteurs de son centre de formation, à l'image du milieu de terrain Sala, qui vient de prolonger son contrat et qui est également un pilier de l'équipe italienne des moins de 19 ans. Dans la philosophie footballistique d'Oddo, les ailiers doivent apporter de l'intensité : Chaka Traoré dans les duels individuels à gauche, tandis que Cappelleti, né en 2007, s'impose avec 27 apparitions, 2 buts et 2 passes décisives à son actif. Ce dernier est prêt à faire le saut en Lega Pro.





Lors de la dernière journée, le latéral gauche autrichien Dalpiaz, né en 2007, a fait ses débuts dès la 1re minute. Arrivé en janvier en provenance du Bayern Munich, il est un profil sur lequel le Milan compte miser pour l'avenir. La rotation des milieux de terrain, avec Geroli et Sardo, est un élément clé tant pour le présent que pour la saison prochaine, où le club rossonero espère être repêché en Lega Pro. Avec l'espoir de pouvoir poursuivre le projet d'une équipe pratiquant un football offensif.