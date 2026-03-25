Le parcours du Milan Futuro en championnat de Serie D se poursuit, avec des hauts et des bas. Le dernier match nul obtenu à domicile au Chinetti contre l'avant-dernière du classement, la Nuova Sondrio, a laissé un goût amer, mais cela n'enlève rien au parcours accompli jusqu'ici par les joueurs de M. Oddo : 46 points récoltés et une deuxième place au classement, derrière une Folgore Caratese en pleine forme avec 57 points, soit 11 de plus que la deuxième équipe rossonera.
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Comment se porte le Milan Futuro : les points forts et les points faibles de la saison, avec un regard tourné vers l'avenir
UN FOOTBALL POSITIF
Fort de ses derniers résultats et plein de confiance, le Milan Futuro s'appuie sur son atout principal, la possession du ballon, et cherche à mettre en valeur tous les jeunes les plus prometteurs de son centre de formation, à l'image du milieu de terrain Sala, qui vient de prolonger son contrat et qui est également un pilier de l'équipe italienne des moins de 19 ans. Dans la philosophie footballistique d'Oddo, les ailiers doivent apporter de l'intensité : Chaka Traoré dans les duels individuels à gauche, tandis que Cappelleti, né en 2007, s'impose avec 27 apparitions, 2 buts et 2 passes décisives à son actif. Ce dernier est prêt à faire le saut en Lega Pro.
Lors de la dernière journée, le latéral gauche autrichien Dalpiaz, né en 2007, a fait ses débuts dès la 1re minute. Arrivé en janvier en provenance du Bayern Munich, il est un profil sur lequel le Milan compte miser pour l'avenir. La rotation des milieux de terrain, avec Geroli et Sardo, est un élément clé tant pour le présent que pour la saison prochaine, où le club rossonero espère être repêché en Lega Pro. Avec l'espoir de pouvoir poursuivre le projet d'une équipe pratiquant un football offensif.
EN HAUSSE
Parmi les points positifs qui font sourire Oddo et Tassotti, on note la progression des deux défenseurs centraux Vladimirov et Zukic par rapport à un début de saison marqué par de nombreux creux et peu de hauts. La progression d'Ossola, ailier offensif issu du centre de formation rossonero, est également très encourageante, tout comme le temps de jeu accordé à Torriani, qui est désormais prêt à occuper une place de titulaire dans un championnat professionnel. La curiosité la plus intrigante concerne Denzel Seedorf, qui suit les traces de son père : Clarence espère que son fils, né en 2004, pourra se forger un parcours important chez les Rossoneri.
POINTS À AMÉLIORER
Il y a clairement plusieurs points à améliorer : tout d'abord, l'état d'esprit d'une équipe qui a tendance à baisser les bras face aux équipes les moins bien classées du groupe. Il faut également améliorer l'impact de Traoré, qui semble jouer dans une autre catégorie : l'ancien joueur de Palerme est encore loin de livrer des performances à la hauteur de son potentiel. À l'heure actuelle, l'attaquant allemand Asanji, né en 2006, est en retard par rapport au programme initial.