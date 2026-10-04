Comment l’AC Milan peut se permettre Endrick du Real Madrid (même si la Ligue des champions)

Pour dresser un bilan définitif, il faut attendre encore quelques semaines, mais Endrick sait qu’il ne peut pas se permettre de moisir sur le banc : à 20 ans, il doit jouer avec continuité. Un départ en janvier est une option crédible, il reste seulement à comprendre sous quelle formule. Comme le rapporte Matteo Moretto l’ancien joyau de Palmeiras s’était ouvert à l’AC Milan cet été, mais le Real Madrid a tout bloqué. Le scénario de janvier est destiné à évoluer avec l’ouverture à un prêt (pour ne pas perdre le contrôle sur le joueur), une option que l’AC Milan étudie mais qui n’est pas particulièrement appréciée par Cardinale. Le numéro un de RedBird, qui entretient une bonne relation avec l’agence d’Endrick, Roc Nation, étudie une offre de transfert définitif ou de prêt avec obligation d’achat. En arrière-plan, il y a toujours la Roma, autre destination appréciée par le Brésilien.



