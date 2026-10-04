Des idées claires pour l’avenir. En janvier, l’AC Milan redeviendra un acteur majeur du marché des transferts avec l’objectif de frapper un grand coup. L’idée de Gerry Cardinale est d’offrir à Ruben Amorim un joueur de tout premier plan, dans le style de Gonçalo Ramos, capable d’apporter une vraie valeur ajoutée sur le terrain comme en dehors, pour l’équipe comme pour le club. À ce jour, le nom qui tient la corde est celui d’Endrick, attaquant né en 2006 appartenant au Real Madrid, où il joue cette saison un rôle de figurant. Après l’entretien du début de saison avec Mourinho, l’ancien talent de Lyon s’attendait à jouer, à être la première alternative aux titulaires, mais les chiffres racontent une autre histoire : une seule apparition et quatre minutes disputées sur l’ensemble de la saison, dans les derniers instants du match de Liga contre Elche.
Comment l’AC Milan peut se permettre Endrick du Real Madrid (même si la Ligue des champions)
Le Real ouvre la porte à un prêt
Pour dresser un bilan définitif, il faut attendre encore quelques semaines, mais Endrick sait qu’il ne peut pas se permettre de moisir sur le banc : à 20 ans, il doit jouer avec continuité. Un départ en janvier est une option crédible, il reste seulement à comprendre sous quelle formule. Comme le rapporte Matteo Moretto l’ancien joyau de Palmeiras s’était ouvert à l’AC Milan cet été, mais le Real Madrid a tout bloqué. Le scénario de janvier est destiné à évoluer avec l’ouverture à un prêt (pour ne pas perdre le contrôle sur le joueur), une option que l’AC Milan étudie mais qui n’est pas particulièrement appréciée par Cardinale. Le numéro un de RedBird, qui entretient une bonne relation avec l’agence d’Endrick, Roc Nation, étudie une offre de transfert définitif ou de prêt avec obligation d’achat. En arrière-plan, il y a toujours la Roma, autre destination appréciée par le Brésilien.
Combien coûte Endrick
C’est Pato, ancien attaquant de l’AC Milan, qui a confirmé l’intérêt de Cardinale pour Endrick, en marge du Festival Dello Sport de Trente : « Je pense qu’il doit changer, parce que c’est dur pour lui de jouer à Madrid. Je sais que Cardinale essayait de l’amener à l’AC Milan, nous en avons parlé, puis au final cela ne s’est rien fait. En janvier ? Ça, je ne le sais pas ». Recruté en 2022, Endrick a coûté au Real Madrid 35 millions d’euros de base plus des bonus pouvant aller jusqu’à 25 millions. Pour l’arracher à titre définitif, il faut une offre importante, pas inférieure à 60 millions d’euros.
La Ligue des champions n’est pas nécessaire pour l’achat d’Endrick
Dans d’autres circonstances, l’AC Milan aurait attendu le mois de juin ou, en tout cas, après avoir atteint l’objectif minimal, à savoir la qualification pour la prochaine Ligue des champions, mais la concurrence est forte et l’AC Milan a démontré qu’il pouvait réaliser des investissements importants même sans l’Europe qui compte. Comme le rapporte Calcio e Finanza , le soutien des comptes est surtout venu de sources de revenus moins directement dépendantes des résultats sportifs en Europe. Pour la première fois dans l’histoire du club, les sponsorings ont dépassé la barre des 100 millions d’euros, tandis que les recettes de billetterie liées à la Serie A ont elles aussi augmenté et qu’il y a eu un recours important aux plus-values. Lors de l’exercice 2021/22, le dernier avant l’arrivée de RedBird, le chiffre d’affaires s’établissait en effet à 297,7 millions d’euros : par rapport à cette période, la croissance a été de 56,1 %.
LE CHOIX D’ADIDAS
L’AC Milan, qui présentera avec l’Inter à la fin du mois d’octobre le projet du nouveau stade à San Siro, veut continuer à grandir sur le plan des recettes liées à la billetterie et aux sponsors. C’est dans cette optique que s’inscrivent les rumeurs d’un retour chez Adidas comme équipementier, à l’issue du contrat avec Puma, prévue pour le 30 juin 2028. Comme le rapporte Calcio e Finanza, l’entreprise allemande verse actuellement à l’AC Milan un peu plus de 25 millions d’euros pour le sponsoring technique (donnée officielle relative au dernier bilan disponible, saison 2024/25). Le dossier sur l’exercice 2025/26 fera apparaître la valeur de l’accord pour la saison passée, mais dans tous les cas, il est légitime de s’attendre à une hausse aussi sur ce point en cas de nouvel accord avec Adidas.
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