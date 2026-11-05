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« Comme un fantôme » : Ronaldo ignore Jesus lors de la semaine des adieux

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Une fin triste

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Cristiano Ronaldo a créé une énorme surprise en annonçant sa retraite internationale, mais les coulisses de cette décision renferment des détails encore plus croustillants, après que des médias portugais ont révélé que le capitaine de la sélection ne s'était même pas donné la peine d'informer son sélectionneur Jorge Jesus de ce choix qui le place aux portes de la fin de son parcours sous le maillot de son pays.

Selon ce qu'a rapporté le journal portugais « Record », Ronaldo a informé Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, de sa décision, sans contacter Jesus ni lui annoncer qu'il ne reviendrait pas représenter la sélection, une démarche qui reflète l'ampleur des tensions atteintes entre les deux parties au cours de la dernière période.

  • Jesus attend Ronaldo : des messages restés sans réponse

    La surprise est que Jesus prévoyait de convoquer Ronaldo dans la liste de la sélection portugaise, qui devait être annoncée vendredi, le sélectionneur souhaitant continuer à s'appuyer sur son capitaine, avant qu'il n'apparaisse clairement que la relation entre les deux hommes n'était plus ce qu'elle était.

    Le journal a précisé que Ronaldo n'avait pas répondu, au cours des dernières semaines, aux messages que lui avait envoyés le sélectionneur, ce qui a révélé l'ampleur du fossé entre les deux parties, après que leur relation eut atteint un stade de rupture totale à la suite des événements survenus dans la capitale danoise, Copenhague.

    À lire aussi : Entre l'or et le choc : Ronaldo et Messi, un début épique et une fin exceptionnelle !

  • Les coulisses de Copenhague : le point de rupture

    Selon le rapport, ce qui s'est passé à Copenhague a constitué le tournant décisif dans la relation entre Ronaldo et Jesus, car les tentatives de contact ultérieures n'ont pas réussi à rétablir la normalité, conduisant la relation vers une fin que beaucoup n'avaient pas anticipée entre le capitaine de la sélection et son entraîneur.

    Dans ce contexte, Ronaldo a choisi de mettre un terme à sa carrière internationale à travers une vidéo publiée sur ses comptes officiels jeudi, annonçant qu'il ne reviendrait pas représenter la sélection portugaise, sans en avertir l'entraîneur qui s'apprêtait à le rappeler de nouveau.

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    Une fin de légende, un adieu qui fait polémique

    Ronaldo quitte la sélection portugaise à 41 ans, après avoir disputé 234 matches internationaux au cours desquels il a inscrit 146 buts, demeurant ainsi le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire au niveau des sélections, laissant derrière lui un héritage exceptionnel difficile à reproduire.

    Mais la fin de ce parcours n'est pas venue de la manière qu'espérait la star portugaise. Au lieu d'un adieu populaire qui l'aurait réuni avec ses coéquipiers et son entraîneur, cette décision est intervenue au cœur d'une crise aiguë avec Jesus, ouvrant la porte à des interrogations sur ce qui s'est passé en coulisses et sur la façon dont la relation entre les deux parties en est arrivée à une telle issue.

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