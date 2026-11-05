« Comme un fantôme » : Ronaldo ignore Jesus lors de la semaine des adieux

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Cristiano Ronaldo a créé une énorme surprise en annonçant sa retraite internationale, mais les coulisses de cette décision renferment des détails encore plus croustillants, après que des médias portugais ont révélé que le capitaine de la sélection ne s'était même pas donné la peine d'informer son sélectionneur Jorge Jesus de ce choix qui le place aux portes de la fin de son parcours sous le maillot de son pays.

Selon ce qu'a rapporté le journal portugais « Record », Ronaldo a informé Pedro Proença, le président de la Fédération portugaise de football, de sa décision, sans contacter Jesus ni lui annoncer qu'il ne reviendrait pas représenter la sélection, une démarche qui reflète l'ampleur des tensions atteintes entre les deux parties au cours de la dernière période.