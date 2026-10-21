Combien vaut Nico Paz après son doublé en Ligue des champions ?

Une soirée mémorable pour le Côme de Cesc Fabregas, qui s’est imposé 4-1 face à Manchester United lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. L’entraîneur espagnol a enfoncé Carrick, qui avait été son adversaire pendant des années lorsqu’ils jouaient en Premier League. Nico Paz a pris l’équipe en main et l’a portée lors d’un match de rêve : un doublé et une passe décisive pour le numéro 10. Douvikas et Ramon ont également marqué dans cette victoire. Les Red Devils sont en pleine crise et l’ombre d’Antonio Conte plane sur le banc du club anglais. Un chiffre illustre les difficultés de United : face à Côme, le club a enchaîné un septième match sans victoire, une série aussi longue qu’il n’avait plus connue depuis novembre 2015.