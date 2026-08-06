Combien gagne Salah à Trabzonspor : le salaire et les détails du contrat

Énorme enthousiasme en Turquie pour l’arrivée de Salah qui, dans la journée du mercredi 5 août, a atterri à l’aéroport d’Istanbul, accueilli par les applaudissements et les chants des centaines de supporters de Trabzonspor, avant de rejoindre Trébizonde pour la visite médicale et la signature de son contrat. Entre les deux villes, environ 20 à 25 000 personnes se sont rassemblées : « C’est incroyable, je ne me souviens pas avoir déjà vu quelque chose de semblable auparavant » a déclaré Salah. Accord de deux ans avec une échéance fixée à juin 2028 et un salaire d’environ 8,5 millions d’euros par saison — soit 17 millions sur deux ans — ainsi que, selon certaines indiscrétions venues de Turquie, 20 % des revenus provenant du merchandising lié à son nom.



