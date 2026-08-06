Après la fin de la Coupe du monde avec l’Égypte, Momo Salah a voulu reprendre en main toutes les offres reçues ces derniers mois, des propositions volontairement mises en attente avant le début de la compétition afin de pouvoir se concentrer uniquement sur sa sélection. Après plusieurs évaluations, l’attaquant libre depuis son départ de Liverpool en juin dernier à la fin de son contrat a décidé de repartir de Turquie. Beaucoup de rumeurs l’envoyaient à Besiktas, mais c’est finalement Trabzonspor qui a frappé fort. Après avoir recruté Malinovskyi en provenance du Genoa et confirmé l’ancien de l’Inter Onana dans les buts, le club a également bouclé l’arrivée de Salah.
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Combien gagne Salah à Trabzonspor : le salaire et les détails du contrat
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Salah à Trabzonspor, les détails du contrat
Énorme enthousiasme en Turquie pour l’arrivée de Salah qui, dans la journée du mercredi 5 août, a atterri à l’aéroport d’Istanbul, accueilli par les applaudissements et les chants des centaines de supporters de Trabzonspor, avant de rejoindre Trébizonde pour la visite médicale et la signature de son contrat. Entre les deux villes, environ 20 à 25 000 personnes se sont rassemblées : « C’est incroyable, je ne me souviens pas avoir déjà vu quelque chose de semblable auparavant » a déclaré Salah. Accord de deux ans avec une échéance fixée à juin 2028 et un salaire d’environ 8,5 millions d’euros par saison — soit 17 millions sur deux ans — ainsi que, selon certaines indiscrétions venues de Turquie, 20 % des revenus provenant du merchandising lié à son nom.
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Quand Salah peut-il faire ses débuts à Trabzonspor ?
Lors de la nouvelle saison, Trabzonspor, qui a confirmé sur son banc l’entraîneur turc Fatih Tekke, devrait évoluer principalement en 4-2-3-1, en alternance avec le 4-3-3 : si ces systèmes venaient à être confirmés, Salah évoluerait dans les deux cas à son poste naturel d’ailier droit et ses débuts pourraient avoir lieu le jour de l’Assomption, samedi 15, date à laquelle est programmée la première journée de championnat, lors de laquelle Trabzonspor affrontera Kasimpasa à l’extérieur.
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