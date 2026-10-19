Classement FIFA : l’Espagne devant les États-Unis, l’Italie glisse à la 14e place

Le classement féminin de la FIFA vient d’être actualisé. Peu de changements dans le top 10 : les matches amicaux de ces derniers mois n’ont pas bouleversé le classement de juin. En tête, l’Espagne compte 2 121,50 points, devant les États-Unis avec 2 042,38 points (les deux sélections se sont affrontées la semaine dernière lors d’un match nul 2-2, les États-Unis ayant effacé grâce à Sanchez et Swanson un retard de deux buts signés Putellas et Salma Paralluelo). L’Allemagne occupe la troisième place (2 034,62 points), devant l’Angleterre (quatrième avec 2 025,47) et le Japon (cinquième avec 1 994,43).



