Le classement féminin de la FIFA vient d’être actualisé. Peu de changements dans le top 10 : les matches amicaux de ces derniers mois n’ont pas bouleversé le classement de juin. En tête, l’Espagne compte 2 121,50 points, devant les États-Unis avec 2 042,38 points (les deux sélections se sont affrontées la semaine dernière lors d’un match nul 2-2, les États-Unis ayant effacé grâce à Sanchez et Swanson un retard de deux buts signés Putellas et Salma Paralluelo). L’Allemagne occupe la troisième place (2 034,62 points), devant l’Angleterre (quatrième avec 2 025,47) et le Japon (cinquième avec 1 994,43).
Classement FIFA : l’Espagne devant les États-Unis, l’Italie glisse à la 14e place
L’Italie glisse à la 14e place
Le top 10 est complété par la France, sixième, puis le Brésil, la Suède, le Canada et le Danemark, qui gagne deux places et dépasse les Pays-Bas et la Corée du Nord, respectivement à la onzième et à la douzième place. Devant l’Italie, qui recule d’une place et se retrouve quatorzième, figure la Norvège (treizième). Derrière l’Italie, l’Australie reste quinzième, devant l’Islande et la Corée du Sud, en progression, tandis que la Chine perd deux places et se retrouve désormais dix-huitième.
LA FINLANDE SORT DU TOP 20
La Colombie, quant à elle, est 19e et devance la Belgique, qui ferme le top 20 du classement FIFA. La Finlande, prochain adversaire de l’Italie en barrages de la Coupe du monde, est 22e. L’Irlande figure également devant la sélection nordique, à la 21e place.
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