Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
GOAL
Traduit par

Clasico de vérité : Al-Ittihad en mission pour faire tomber les masques d'Al-Hilal !

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Une lutte féroce

Tous les sommets ne sont pas qu'une simple lutte pour trois points : certaines confrontations révèlent la véritable nature des équipes et placent les entraîneurs et les stars face à un test difficile. C'est ce qui attend Al-Hilal dans le clasico face à Al-Ittihad, où l'occasion semble propice pour les troupes de Jens Fiesing de mettre au jour les points faibles du leader, qui n'a pas encore offert jusqu'à présent la prestation convaincante attendue sous la houlette de l'Italien Simone Inzaghi.

Al-Ittihad propose un football collectif remarquable, grâce à la capacité de Fiesing à alterner le style de jeu entre le 4-4-2, le 4-2-3-1 et le 4-2-2-2, sans que l'équipe ne perde son équilibre.

Al-Ittihad défend en bloc et attaque avec intensité, avec une nette variété entre les transitions rapides, l'exploitation des espaces et les attaques par les ailes, ce qui en fait un adversaire difficile pour n'importe quelle équipe.

À lire également : Surprise : Cristiano Ronaldo reçoit un choc de la part de sa famille !

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Vissing possède-t-il ce qui manque à Inzaghi ?

    En revanche, les idées d'Inzaghi paraissent limitées lorsqu'il affronte un adversaire maîtrisant le placement défensif et le verrouillage des espaces. En effet, l'entraîneur italien s'appuie beaucoup sur les transitions offensives, mais lorsque Al-Hilal ne trouve pas les espaces dont il a besoin, ses difficultés à créer des occasions et à imposer son style apparaissent, et ce même s'il dispose d'un groupe réunissant certaines des plus grandes vedettes du championnat.

    Les points d'interrogation ne se limitent pas au secteur offensif, mais s'étendent à certains choix individuels, au premier rang desquels Kalidou Koulibaly, dont le niveau défensif a suscité des critiques ces derniers temps.

    Continuer à s'appuyer sur des joueurs qui n'offrent pas le rendement attendu pourrait coûter cher à Al-Hilal face à un adversaire qui sait exploiter les erreurs, surtout si Inzaghi ne parvient pas à régler les failles défensives avant le Clasico.

  • L'Ittihad capable de révéler les secrets

    Ce qui rend la confrontation encore plus dangereuse pour Al-Hilal, c'est qu'Al-Ittihad n'a pas besoin de monopoliser le ballon tout au long du match pour faire la différence ; il peut en effet préserver sa cohésion, puis frapper son adversaire au moment où celui-ci perd le ballon ou lance ses lignes vers l'avant.

    De plus, la variété des options de Vicing placera Inzaghi face à un véritable test dans la gestion des changements du match, au lieu de se reposer sur un seul scénario offensif.

    En revanche, Inzaghi doit prouver qu'Al-Hilal possède une identité collective claire, et non pas seulement un groupe de stars attendant les éclats individuels pour sceller les matchs. Car la victoire pourrait lui offrir l'occasion de retrouver la confiance, mais la performance restera le critère le plus important pour juger de l'évolution de l'équipe et de sa capacité à rivaliser.

    C'est pourquoi le Clásico face à Al-Ittihad pourrait être une confrontation révélatrice pour le projet d'Inzaghi. Si Al-Hilal parvient à déverrouiller le bloc d'Al-Ittihad et à corriger ses erreurs, il apportera une réponse importante aux critiques qui le poursuivent.

    En revanche, s'il échoue de nouveau face au système organisé de Vicing, le match pourrait se transformer en une nouvelle preuve que les grands noms d'Al-Hilal ne suffisent pas à eux seuls à masquer ses défauts techniques. Dans le Clásico de la vérité, c'est le système qui tranchera, ni les noms ni l'histoire.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT