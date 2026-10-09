Tous les sommets ne sont pas qu'une simple lutte pour trois points : certaines confrontations révèlent la véritable nature des équipes et placent les entraîneurs et les stars face à un test difficile. C'est ce qui attend Al-Hilal dans le clasico face à Al-Ittihad, où l'occasion semble propice pour les troupes de Jens Fiesing de mettre au jour les points faibles du leader, qui n'a pas encore offert jusqu'à présent la prestation convaincante attendue sous la houlette de l'Italien Simone Inzaghi.

Al-Ittihad propose un football collectif remarquable, grâce à la capacité de Fiesing à alterner le style de jeu entre le 4-4-2, le 4-2-3-1 et le 4-2-2-2, sans que l'équipe ne perde son équilibre.

Al-Ittihad défend en bloc et attaque avec intensité, avec une nette variété entre les transitions rapides, l'exploitation des espaces et les attaques par les ailes, ce qui en fait un adversaire difficile pour n'importe quelle équipe.

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