Christopher Nkunku : « Je veux rester longtemps à Leipzig, mais cela dépend de l’AC Milan »

Les idées sont claires pour l'avenir. Dans un long entretien accordé à SportBild Christopher Nkunku, attaquant du RB Leipzig, a évoqué son avenir. Il souhaite rester en Allemagne, et non retourner en Italie, à l'AC Milan, qui détient ses droits jusqu'en juin 2030 : « Je suis très heureux à Leipzig. Je connais la ville et le club, je me sens à l'aise avec tout le monde et dans tous les domaines. C'est un endroit spécial pour moi. J'y ai vécu des moments très importants de ma carrière et de ma vie. J'y ai passé quatre années magnifiques, les supporters m'aiment et l'atmosphère est familiale. Tout cela compte beaucoup pour moi. Mon avenir ? Nous n'en sommes qu'au début de la saison, si cela ne tenait qu'à moi, je resterais longtemps. Mais dans une telle situation, les deux clubs doivent trouver un accord, cela ne dépend pas seulement de moi. »