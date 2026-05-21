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« Choqué et profondément déçu ! » : Thomas Tuchel provoque un véritable séisme dans le groupe anglais à la veille de la Coupe du monde

Coupe du monde
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
T. Alexander-Arnold
Angleterre
Manchester United
Manchester City

Vendredi, Thomas Tuchel dévoilera la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde avec l’Angleterre. Deux décisions surprenantes ont déjà filtré. Un joueur écarté s’est d’ailleurs confié à la presse dès la veille.

Selon la BBC, Phil Foden ne figurera pas dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde. Cette jeune pépite offensive de Manchester City n’a pas été retenue par Tuchel pour la phase finale, bien qu’il ait récemment réintégré le groupe de l’Allemand lors des matchs de qualification et des rencontres amicales. 

Sa série d’invraisemblables sans but avec les Skyblues, débutée en décembre, lui a probablement été fatale : il a d’ailleurs perdu depuis sa place de titulaire sous les ordres de Pep Guardiola.

Outre Foden, Harry Maguire ne figure pas non plus dans la liste des 26 Three Lions retenus pour la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le défenseur central de Manchester United l’a confirmé à talkSport, adressant des propos sans détour à l’égard de Tuchel.

  • Harry Maguire England 2026Getty

    Maguire est désemparé après la décision de Tuchel relative à la Coupe du monde.

    « J’étais convaincu qu’après la saison que je viens de passer, je pourrais apporter une contribution importante à mon pays cet été », a déclaré Maguire, qui a retrouvé son niveau d’antan chez les Red Devils après des années difficiles et qui, avec ManUnited, va faire son retour en Ligue des champions en terminant troisième du classement après trois ans d’absence.

    Tuchel, ayant noté ses bonnes performances avec Manchester, l’a rappelé en sélection en mars, pour la première fois depuis septembre 2024. Le joueur de 33 ans avait alors évoqué un bref mais « appel téléphonique fantastique », suivi d’une réaction émotionnelle de sa mère, en larmes. « C’est fantastique d’être de retour. Ça m’a manqué, car quand on n’est plus appelé en sélection après avoir été titulaire pendant six ou sept ans et avoir disputé tous les matchs, c’est dur », avait alors commenté le joueur.

    L’exclusion définitive de la Coupe du monde a donc été d’autant plus difficile à accepter. « Cette décision m’a choqué et profondément déçu », a-t-il confié à l’adresse de l’entraîneur allemand, tout en souhaitant « bonne chance » à ses coéquipiers pour le tournoi.

    Maguire avait déjà manqué l’Euro 2024 en Allemagne en raison d’une grave blessure musculaire. Auparavant, il était un pilier des Three Lions pendant des années. Il était titulaire lors de la demi-finale du Mondial 2018, puis en 2022 au Qatar (élimination en quarts face à la France), sans oublier l’Euro 2021 conclu par une finale perdue contre l’Italie à Wembley.

    Sous les ordres de Tuchel, John Stones (Manchester City) et Ezri Konsa (Aston Villa) étaient récemment titulaires en défense centrale lors des derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde. Marc Guehi pourrait toutefois encore avoir son mot à dire dans la course aux places de titulaires. Dan Burn, de Newcastle United, devrait lui aussi avoir son billet pour la Coupe du monde assuré.

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    Tuchel et le cas Trent Alexander-Arnold : « Je pense qu'il y a une dimension personnelle en jeu »

    La décision de Tuchel concernant Trent Alexander-Arnold est attendue avec impatience. Le latéral droit de 27 ans du Real Madrid n’a été aligné qu’une seule fois avec les Three Lions depuis l’arrivée de Tuchel. Cela fait presque exactement un an qu’il n’a plus été sélectionné par l’Allemand. 

    « C’était une décision très difficile à prendre. Je n’ai aucun doute sur son talent, ni sur sa carrière, ni sur ce qu’il peut apporter à une équipe. C’est une décision difficile, peut-être même cruelle. Et peut-être est-elle même injuste d’une certaine manière. Mais ce genre de décisions doit être pris. Il doit l’accepter », avait déclaré Tuchel fin mars, après avoir une nouvelle fois écarté Alexander-Arnold de la sélection.

    Tuchel a expliqué avoir modifié son système de jeu à l’automne, et que les joueurs actuellement sélectionnés s’y adaptent mieux. Une justification que la légende anglaise Gary Lineker a publiquement remise en question.

     « Je pense qu’il y a quelque chose de personnel là-dedans, car sur le plan footballistique, il n’y a aucune raison à cela », a-t-il déclaré dans le podcast « The Rest is Football » à propos de cette non-sélection. « On a des joueurs à son poste, avec tout le respect que je leur dois, qui ne jouent pas dans la même catégorie que lui, et certainement pas avec le ballon au pied », a expliqué l’ancien international. 

    Lineker a ajouté : « Je suppose donc qu’il y a quelque chose qui déplaît à Tuchel chez Trent Alexander-Arnold. Je ne peux que deviner ce que cela pourrait être – que ce soit son attitude ou le fait qu’il ne soit pas brillant en défense. Il doit y avoir une raison derrière tout ça, car cela n’a absolument aucun sens. »