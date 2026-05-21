« Choqué et profondément déçu ! » : Thomas Tuchel provoque un véritable séisme dans le groupe anglais à la veille de la Coupe du monde

« J’étais convaincu qu’après la saison que je viens de passer, je pourrais apporter une contribution importante à mon pays cet été », a déclaré Maguire, qui a retrouvé son niveau d’antan chez les Red Devils après des années difficiles et qui, avec ManUnited, va faire son retour en Ligue des champions en terminant troisième du classement après trois ans d’absence.

Tuchel, ayant noté ses bonnes performances avec Manchester, l’a rappelé en sélection en mars, pour la première fois depuis septembre 2024. Le joueur de 33 ans avait alors évoqué un bref mais « appel téléphonique fantastique », suivi d’une réaction émotionnelle de sa mère, en larmes. « C’est fantastique d’être de retour. Ça m’a manqué, car quand on n’est plus appelé en sélection après avoir été titulaire pendant six ou sept ans et avoir disputé tous les matchs, c’est dur », avait alors commenté le joueur.

L’exclusion définitive de la Coupe du monde a donc été d’autant plus difficile à accepter. « Cette décision m’a choqué et profondément déçu », a-t-il confié à l’adresse de l’entraîneur allemand, tout en souhaitant « bonne chance » à ses coéquipiers pour le tournoi.

Maguire avait déjà manqué l’Euro 2024 en Allemagne en raison d’une grave blessure musculaire. Auparavant, il était un pilier des Three Lions pendant des années. Il était titulaire lors de la demi-finale du Mondial 2018, puis en 2022 au Qatar (élimination en quarts face à la France), sans oublier l’Euro 2021 conclu par une finale perdue contre l’Italie à Wembley.

Sous les ordres de Tuchel, John Stones (Manchester City) et Ezri Konsa (Aston Villa) étaient récemment titulaires en défense centrale lors des derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde. Marc Guehi pourrait toutefois encore avoir son mot à dire dans la course aux places de titulaires. Dan Burn, de Newcastle United, devrait lui aussi avoir son billet pour la Coupe du monde assuré.