Chaos au Trophée Costa del Sol : Arbeloa expulsé, Fulham quitte le terrain et renonce aux tirs au but

Énorme surprise au Trophée Costa del Sol, tournoi amical organisé par Malaga. À l’issue de la rencontre entre Fulham et Malaga, conclue sur le score de 2-2, le chaos a éclaté : Álvaro Arbeloa, ancien entraîneur du Real Madrid et aujourd’hui à la tête du club anglais, a été expulsé pour contestation après le coup de sifflet final.





Cette décision a déclenché une réaction en chaîne. Les joueurs de Fulham ont en effet quitté la pelouse sans disputer la séance de tirs au but, prévue pour désigner l’équipe vainqueure du trophée, offrant de fait le succès aux locaux.







