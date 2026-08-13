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arbeloa(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Chaos au Trophée Costa del Sol : Arbeloa expulsé, Fulham quitte le terrain et renonce aux tirs au but

Fulham
Malaga

Malaga-Fulham 2-2, puis il se passe de tout

Énorme surprise au Trophée Costa del Sol, tournoi amical organisé par Malaga. À l’issue de la rencontre entre Fulham et Malaga, conclue sur le score de 2-2, le chaos a éclaté : Álvaro Arbeloa, ancien entraîneur du Real Madrid et aujourd’hui à la tête du club anglais, a été expulsé pour contestation après le coup de sifflet final.


Cette décision a déclenché une réaction en chaîne. Les joueurs de Fulham ont en effet quitté la pelouse sans disputer la séance de tirs au but, prévue pour désigner l’équipe vainqueure du trophée, offrant de fait le succès aux locaux.



  • Un choix qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et sur lequel le club anglais a tenu à apporter des éclaircissements. Selon Cronache di Spogliatoio, en effet, les tirs au but n’auraient pas été inclus dans les accords conclus avant le match. Et ce n’est pas tout : les disputer, soutient le club anglais, aurait également entraîné un risque concret de manquer le vol de retour.


    Une conclusion résolument atypique pour un match amical estival, Fulham ayant préféré faire ses valises plutôt que de s’en remettre à la loterie des onze mètres.

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  • Mais voyons en détail ce qui s’est passé. Les Anglais menaient 2-1 quand, dans les dernières minutes, l’arbitre a accordé un penalty aux Espagnols, ensuite transformé par Eneko Jauregi, pour fixer le score final à 2-2.


    La décision a mis Alvaro Arbeloa hors de lui, au point d’être expulsé pour contestation juste après le coup de sifflet final. Le match s’étant terminé sur un nul et le trophée restant encore à attribuer, les organisateurs ont donc décidé de procéder à la séance de tirs au but.


    Fulham a toutefois refusé d’y participer et est rentré aux vestiaires. Restés seuls sur le terrain, les joueurs de Malaga ont alors frappé un penalty symbolique dans le but vide, avant de soulever le trophée devant leurs supporters.



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