Championnat d'Europe des moins de 19 ans : Croatie - Italie, suivez le match EN DIRECT

L'équipe d'Italie des moins de 19 ans, dirigée par Alberto Bollini, vise une deuxième victoire dans la phase de groupes du Championnat d'Europe des moins de 19 ans au Pays de Galles. Après son succès 2-0 contre la Serbie lors du match d'ouverture, la Squadra Azzurra peut valider son billet pour les demi-finales. Pour la Croatie, son adversaire à Caernarfon, la rencontre revêt déjà un caractère décisif après sa défaite 1-3 contre l’Ukraine lors de l’ouverture.





Championnat d’Europe des moins de 19 ans, 2^e journée du groupe B





CROATIE U19 - ITALIE U19

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