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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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Championnat d'Europe des moins de 19 ans : Croatie - Italie, suivez le match EN DIRECT

Championnats d'europe M19
Croatie U19
Italie U19

Suivez en direct sur notre site la retransmission du deuxième match des Azzurrini à l’Euro U19.

L'équipe d'Italie des moins de 19 ans, dirigée par Alberto Bollini, vise une deuxième victoire dans la phase de groupes du Championnat d'Europe des moins de 19 ans au Pays de Galles. Après son succès 2-0 contre la Serbie lors du match d'ouverture, la Squadra Azzurra peut valider son billet pour les demi-finales. Pour la Croatie, son adversaire à Caernarfon, la rencontre revêt déjà un caractère décisif après sa défaite 1-3 contre l’Ukraine lors de l’ouverture.


Championnat d’Europe des moins de 19 ans, 2^e journée du groupe B


CROATIE U19 - ITALIE U19

MARQUEURS :

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • LE BILAN DU MATCH

    CROATIE U19 - ITALIE U19

    BUTEURS :


    CROATIE (4-4-2) : Kostopec ; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic ; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo ; Kusanovic, Bakovic. Entraîneur : Orescanin

    ITALIE (4-3-3) : Pessina ; Nardin, Natali, Verde, Cocchi ; Liberali, Sala, Coletta ; Wiafe, Idrissou, Mosconi. Entraîneur : Bollini


    Arbitre : Kooij


    Avertissements : -

    Sortis : -

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