Selon ces informations, la star offensive de 34 ans envisagerait très concrètement de raccrocher définitivement ses crampons avant l'heure. Actuellement, Neymar est sous contrat avec son club d'origine, le FC Santos. Ce contrat court encore jusqu'à la fin de l'année civile, mais la question de savoir si l'attaquant ira jusqu'au bout de celui-ci, compte tenu des récentes déceptions, reste totalement ouverte dans son pays natal.
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Ce serait une surprise ! Après l'élimination du Brésil de la Coupe du monde, Neymar va-t-il faire un scandale ?
Le joueur professionnel, devenu célèbre en Europe sous les couleurs du FC Barcelone puis du Paris Saint-Germain, a annoncé son départ définitif de la Seleção immédiatement après la défaite 2-1 contre la Norvège. « J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Maintenant, c'est fini. C'est ici que j'ai commencé, c'est ici que j'ai arrêté », a-t-il confié à la télévision brésilienne.
Il quitte donc la Seleção après 130 sélections et 80 buts marqués, un bilan qui lui permet de quitter la scène internationale en tant que meilleur buteur de l’histoire du Brésil, devançant même la légende disparue Pelé.
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Neymar : une sélection surprenante de la part d'Ancelotti
La présence de ce vétéran, souvent blessé, dans le groupe pour la Coupe du monde a surpris nombre d’observateurs. Le sélectionneur national Carlo Ancelotti a ainsi convoqué Neymar, inactif en sélection depuis fin 2023, contre toute attente.
Au cours du tournoi, Neymar a finalement disputé deux matches : il a foulé la pelouse lors du dernier match de groupe contre l'Écosse ainsi que lors du huitième de finale contre la Norvège. Face aux Scandinaves, il a inscrit le but du score final de 1-2 sur penalty dans les dernières secondes du temps additionnel (90+10) – un but qui n’a toutefois pas permis de renverser la situation sur le plan sportif, mais qui n’a été qu’un simple coup de pinceau sur le score final.
Lothar Matthäus a vertement critiqué Neymar.
L’élimination de l’équipe et le comportement de son capitaine ont provoqué des critiques parfois virulentes. Lothar Matthäus, dans son rôle d’expert télévisé, n’a pas épargné Neymar. « Je me réjouis de l’élimination du Brésil. Je ne supporte plus ces lamentations et ces gesticulations », a-t-il asséné dans sa chronique pour la chaîne payante Sky.
L’ancien meneur de jeu a notamment épinglé l’attitude du Brésilien lors du penalty transformé en fin de rencontre : au lieu de gagner du temps pour préserver l’espoir de qualification, la star a préféré s’échanger des propos vifs avec le gardien norvégien Ørjan Nyland avant même de tirer.
Même après avoir transformé la sentence, le joueur de 34 ans s’est dirigé vers le gardien pour célébrer de manière provocante, faisant ainsi perdre de précieuses secondes alors que la Seleção aurait eu besoin d’un but supplémentaire pour atteindre les prolongations.
« Au lieu d’exécuter rapidement le penalty, Neymar s’est disputé avec le gardien avant et après la frappe. Ce comportement montre clairement qu’il fait passer son ego avant le succès de l’équipe », a tranché Matthäus.
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