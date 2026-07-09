L’élimination de l’équipe et le comportement de son capitaine ont provoqué des critiques parfois virulentes. Lothar Matthäus, dans son rôle d’expert télévisé, n’a pas épargné Neymar. « Je me réjouis de l’élimination du Brésil. Je ne supporte plus ces lamentations et ces gesticulations », a-t-il asséné dans sa chronique pour la chaîne payante Sky.

L’ancien meneur de jeu a notamment épinglé l’attitude du Brésilien lors du penalty transformé en fin de rencontre : au lieu de gagner du temps pour préserver l’espoir de qualification, la star a préféré s’échanger des propos vifs avec le gardien norvégien Ørjan Nyland avant même de tirer.

Même après avoir transformé la sentence, le joueur de 34 ans s’est dirigé vers le gardien pour célébrer de manière provocante, faisant ainsi perdre de précieuses secondes alors que la Seleção aurait eu besoin d’un but supplémentaire pour atteindre les prolongations.

« Au lieu d’exécuter rapidement le penalty, Neymar s’est disputé avec le gardien avant et après la frappe. Ce comportement montre clairement qu’il fait passer son ego avant le succès de l’équipe », a tranché Matthäus.