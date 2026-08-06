Le premier but de Messi a suscité de grands éloges de la part de l'entraîneur principal de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, qui s'est émerveillé de la technique nécessaire pour reprendre proprement le centre d'Allen.

« Il a frappé le ballon en pleine course », a déclaré Hoyos, cité par ESPN. « Ceux d'entre nous qui ont joué au football savent ce qu'il faut pour trouver le temps et l'espace afin d'entrer en contact avec le ballon, sur un centre venant de gauche à droite, et le reprendre proprement de volée du pied gauche. Si on parlait de peinture, ce serait Picasso. »