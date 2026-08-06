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« Ce serait Picasso » - Lionel Messi revient de la Coupe du monde avec un doublé splendide lors de la large victoire de l'Inter Miami
Messi inspire la victoire de Miami
Messi a connu sa première titularisation avec l’Inter Miami depuis son retour de la Coupe du monde, inscrivant un doublé et délivrant une passe décisive lors d’une victoire 4-2 en Leagues Cup contre l’Atletico de San Luis mercredi. David Rodriguez a donné l’avantage aux visiteurs très tôt au Nu Stadium, mais Messi a rapidement répondu avec une superbe volée en pleine course sur un centre de Noah Allen. Telasco Segovia a ensuite donné l’avantage à Miami avant que Messi n’ajoute un deuxième but avant la pause.
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Hoyos salue une ouverture du score digne de Picasso
Le premier but de Messi a suscité de grands éloges de la part de l'entraîneur principal de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, qui s'est émerveillé de la technique nécessaire pour reprendre proprement le centre d'Allen.
« Il a frappé le ballon en pleine course », a déclaré Hoyos, cité par ESPN. « Ceux d'entre nous qui ont joué au football savent ce qu'il faut pour trouver le temps et l'espace afin d'entrer en contact avec le ballon, sur un centre venant de gauche à droite, et le reprendre proprement de volée du pied gauche. Si on parlait de peinture, ce serait Picasso. »
Soirée record à Miami
Le deuxième but de Messi a fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de la Leagues Cup avec 14 réalisations, dépassant l'attaquant du LAFC Denis Bouanga. Son coéquipier Allen a lui aussi vécu une soirée marquante, délivrant trois passes décisives dans un même match pour la première fois de sa carrière. Ses passes inspirées ont amené les deux buts de Messi ainsi que la réalisation de Segovia.
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En vue du test à Monterrey
Miami a été contraint de jouer sans Suarez, qui a commencé à purger une suspension de six matches pour avoir craché sur un membre du staff des Seattle Sounders lors de la finale de la Leagues Cup 2025. Cette suspension écarte l’Uruguayen pour l’intégralité du tournoi de cette année.
Malgré l’absence de Suarez, le retour de Messi donne un énorme élan à Miami, qui vise un nouveau sacre en Leagues Cup après son triomphe de 2023. Miami poursuit sa campagne en Leagues Cup samedi avec un match contre l’équipe mexicaine de Monterrey.
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