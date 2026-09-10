Wright a effectué deux entrées en jeu avec les États-Unis lors de la co-organisation de l’épreuve phare de la FIFA. Il abordait cette compétition porté par un total de 17 buts en club, qui a contribué à mener Coventry au titre de Championship.

Les Sky Blues retrouvent l’élite anglaise pour la première fois depuis 25 ans, avec Frank Lampard comme manager pour les ramener jusqu’à cette ligne de promotion victorieuse. Beaucoup s’attendaient à ce qu’un cap positif soit franchi dans la hiérarchie de l’EFL.

Coventry s’est toutefois déjà effondré à la dernière place du classement après un début de saison 2026-2027 sans le moindre point en trois matches. L’équipe n’a pas encore marqué le moindre but, avec des joueurs comme Taiwo Awoniyi recrutés pour aider à porter le poids de l’attaque.

Wright aurait dû faire partie de ce processus, mais le natif de Los Angeles, âgé de 28 ans, s’est touché à un quadriceps et pourrait passer trois mois sur la touche. Il est considéré comme ayant le niveau de la Premier League après avoir trouvé le chemin des filets à 49 reprises en trois saisons dans les West Midlands.