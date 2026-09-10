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Ce que Haji Wright doit faire après qu’une blessure cruelle a retardé le rêve de Premier League de la star de l’USMNT avec Coventry
Wright blessé après ses sorties en Coupe du monde avec l’équipe nationale des États-Unis
Wright a effectué deux entrées en jeu avec les États-Unis lors de la co-organisation de l’épreuve phare de la FIFA. Il abordait cette compétition porté par un total de 17 buts en club, qui a contribué à mener Coventry au titre de Championship.
Les Sky Blues retrouvent l’élite anglaise pour la première fois depuis 25 ans, avec Frank Lampard comme manager pour les ramener jusqu’à cette ligne de promotion victorieuse. Beaucoup s’attendaient à ce qu’un cap positif soit franchi dans la hiérarchie de l’EFL.
Coventry s’est toutefois déjà effondré à la dernière place du classement après un début de saison 2026-2027 sans le moindre point en trois matches. L’équipe n’a pas encore marqué le moindre but, avec des joueurs comme Taiwo Awoniyi recrutés pour aider à porter le poids de l’attaque.
Wright aurait dû faire partie de ce processus, mais le natif de Los Angeles, âgé de 28 ans, s’est touché à un quadriceps et pourrait passer trois mois sur la touche. Il est considéré comme ayant le niveau de la Premier League après avoir trouvé le chemin des filets à 49 reprises en trois saisons dans les West Midlands.
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Wright est considéré comme ayant le niveau de la Premier League
Après avoir repoussé l’intérêt manifesté lors de plusieurs mercatos, Wright a atteint l’élite avec Coventry. Au sujet de cette opportunité de ne pas pouvoir démarrer cette aventure sur les chapeaux de roues, l’ancien attaquant des Sky Blues Morrison, qui s’exprimait en association avec Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a déclaré à GOAL : « Ça arrive toujours.
« Vous subissez une blessure alors que vous êtes prêt, en forme, avec la faim. Vous sortez d’une bonne saison en Championship. Vous avez aussi participé à la Coupe du monde. Et là, vous vous dites : “Je suis prêt maintenant, laissez-moi aller prendre la Premier League d’assaut.” Et puis vous vous blessez.
« Mais il doit simplement rester concentré, essayer de retrouver la forme et tenter d’avoir un impact pour Coventry, parce qu’ils vont avoir besoin de tout le monde. Ils vont avoir besoin de tout l’effectif s’ils veulent se maintenir cette saison. »
Y aura-t-il encore des ajustements tactiques de la part de Lampard ?
Lampard est revenu d’une défense à quatre à un système à trois défenseures centrales contre Manchester City la dernière fois. Interrogée sur la nécessité, pour la légende de Chelsea et de l’Angleterre, d’envisager davantage de retouches tactiques après un début de saison poussif, Morrison a déclaré : « Peut-être, mais j’ai vu des signes positifs contre Manchester City, où elles se sont créé quelques occasions. Et un autre jour, si elles les concrétisent, elles peuvent repartir avec quelque chose.
« Je pense que la déception, c’est que vous commencez la saison, vous jouez Arsenal, que tout le monde voit comme le favori. Manchester City, vous savez, est une équipe supérieure à Coventry. Mais le match contre Hull, je pense que c’est celui-là le plus décevant pour elles. Celui contre Hull, où elles n’ont pris aucun point. Et face aux équipes qui vont être à peu près à votre niveau, il faut prendre des points.
« Donc je pense que ce week-end est énorme. Elles ont un gros match ce week-end. Elles doivent commencer à prendre des points. Plus vous tardez et plus vous ne prenez pas de points, puis arrive la trêve internationale, tandis que d’autres équipes continuent d’en prendre et que l’écart se creuse, plus il est difficile de combler cet écart.
« Mais je ne pense pas qu’il y ait de signe de panique à Coventry pour le moment. Parce que j’ai trouvé qu’il y avait de bonnes choses contre Manchester City, mais elles doivent quand même commencer à prendre des points le plus tôt possible. »
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Calendrier de Coventry 2026-2027 : les matches de championnat et de coupe à venir
Trois gros matches doivent mener Coventry jusqu’à la première trêve internationale. L’équipe sera de retour à domicile ce week-end pour recevoir Brighton, et il sera crucial de prendre quelque chose lors de cette rencontre.
Elle accueillera ensuite son rival local Aston Villa au troisième tour de la Carabao Cup, avant de se déplacer à Nottingham Forest le 19 septembre. Wright fera partie de ceux qui suivront cela de loin, l’attaquant américain étant désespéré de jouer, mais conscient que son rétablissement après un coup dur arrivé au mauvais moment ne peut pas être précipité.
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