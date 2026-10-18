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« Ce n’est plus mon problème ! » : Roberto De Zerbi adresse un message à Richarlison avant le match contre Coventry
De Zerbi s’exprime sur la situation de Richarlison avant le match contre Coventry
L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a répondu sèchement à une question sur l’attaquant brésilien Richarlison avant le match de Premier League contre Coventry City, lundi. Le joueur de 29 ans a évolué avec les moins de 21 ans de Tottenham en milieu de semaine, mais continue de s’exprimer ouvertement sur les réseaux sociaux au sujet de la manière dont il est traité au club.
Alors que Tottenham occupe la 19e place du classement sans avoir remporté le moindre match, De Zerbi a affirmé que régler les problèmes de l’attaquant en dehors du terrain ne relevait pas de ses responsabilités d’entraîneur.
L’entraîneur italien a maintenu que sa priorité restait de redresser les performances de Tottenham sur le terrain.
- News Images
L’entraîneur renvoie le cas Richarlison aux dirigeants de Tottenham
Interrogé sur la possibilité que le club cherche une nouvelle solution pour Richarlison lors du mercato de janvier, De Zerbi a renvoyé toutes les questions au directeur général Vinai Venkatesham et au directeur technique Johan Lange. « Je ne sais pas, ce n’est plus mon problème. Il faut poser la question à Vinai, à Johan, ce n’est pas mon problème », a déclaré De Zerbi.
« Je sais qu’en tant qu’entraîneur, je dois accepter, soutenir, subir la pression et assumer la responsabilité, même si ce n’est pas ma responsabilité, parce que ce n’est pas moi qui ai décidé. »
« S’il veut parler de moi, il peut le faire et il sait où me trouver, a ajouté De Zerbi. Je reste dans mon bureau de 8 h 30 jusqu’au soir. »
L’entraîneur de Tottenham privilégie la progression de l’équipe plutôt que de se laisser distraire
De Zerbi a assuré n’avoir aucun ressentiment personnel envers le Brésilien, mais a refusé de laisser cette situation perturber la préparation de Tottenham après son récent séjour de cohésion à Marbella. « Je n’ai de problème avec personne, mais je ne veux plus en parler, car je me concentre sur le match contre Coventry et sur les progrès de mon équipe », a expliqué De Zerbi.
« Je pense qu’à Manchester, surtout dans les moments les plus difficiles, après le carton rouge, nous avons montré que nous avions du caractère. »
« Nous devons donc montrer du caractère dès le début. À domicile, avec nos supporters. Parce que si nous le voulons, nous pouvons changer le cours de cette saison. »
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De Zerbi exige de l’humilité face au Coventry de Lampard, en grande forme
Se tournant vers son adversaire de lundi, De Zerbi a salué le Coventry City de Frank Lampard, promu cette saison et remonté à la 14e place après deux victoires consécutives convaincantes. « Coventry est une bonne équipe. Ils ont réalisé une saison fantastique en Championship la saison dernière », a souligné De Zerbi.
« Ils ont joué avec énergie et avec qualité aussi, parce qu’ils ont des joueurs comme Cherif, que je connais très bien, et d’autres joueurs. »
« Mais nous sommes Tottenham, tout en restant humbles », a-t-il conclu. « Nous voulons montrer que nous sommes assez bons pour gagner les matches, surtout si nous méritons de les gagner. »
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