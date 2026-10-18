« Ce n’est plus mon problème ! » : Roberto De Zerbi adresse un message à Richarlison avant le match contre Coventry

L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a répondu sèchement à une question sur l’attaquant brésilien Richarlison avant le match de Premier League contre Coventry City, lundi. Le joueur de 29 ans a évolué avec les moins de 21 ans de Tottenham en milieu de semaine, mais continue de s’exprimer ouvertement sur les réseaux sociaux au sujet de la manière dont il est traité au club.

Alors que Tottenham occupe la 19e place du classement sans avoir remporté le moindre match, De Zerbi a affirmé que régler les problèmes de l’attaquant en dehors du terrain ne relevait pas de ses responsabilités d’entraîneur.

L’entraîneur italien a maintenu que sa priorité restait de redresser les performances de Tottenham sur le terrain.