« Ce garçon va devenir un monstre ! » Un « enfant prodige » va-t-il bientôt devenir le plus grand rival de Tadej Pogacar ?

Si l'on en croit certaines voix venues de la Grande Nation, Seixas mettra fin à cette période de disette. « Je pense qu'il est l'élu. Il sera le coureur que la France attendait », a déclaré Marc Madiot début mars sur RMC.
Le président influent de l'équipe Groupama-FDJ United a cherché en vain l'héritier de Hinault au cours de ses trois décennies d'activité dans le management. L'équipe française concurrente Decathlon CMA CGM a peut-être trouvé la perle rare avec Seixas. Seixas, a déclaré Madiot, est « le Messie. Seixas a quelque chose que peu de coureurs possèdent, à l'instar de Pogacar. Il a tout dans son répertoire. »
Seixas, qui mesure 1,86 m, n’est pas seulement fort en montagne. Il brille également par ses capacités exceptionnelles dans les épreuves contre la montre. Seixas, champion du monde junior 2024 dans cette discipline, a dominé lundi le contre-la-montre d’ouverture au Pays basque, devançant par exemple Lipowitz de 33 secondes.
En France, les appels en faveur d’un rapide début sur le Tour pour ce nouvel espoir se font de plus en plus pressants. Mais la question de savoir si Seixas sera vraiment au départ du Grand Départ à Barcelone le 4 juillet reste encore en suspens. Si l'on en croit Bernard Hinault, les Français devraient encore patienter un peu avant de voir son successeur. Selon le cycliste de 71 ans, Seixas devrait d'abord disputer la Vuelta ou le Giro, « alors nous pourrions dire qu'il a le potentiel de tenir les trois semaines complètes ».