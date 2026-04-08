« Ce garçon va devenir un monstre ! » Un « enfant prodige » va-t-il bientôt devenir le plus grand rival de Tadej Pogacar ?

Ce jeune prodige de 19 ans originaire de Lyon est en passe de remporter sa première victoire au classement général au niveau du World Tour dans le nord de l'Espagne, attisant ainsi l'engouement dans son pays natal. Son potentiel semble illimité. « Ce garçon va devenir un monstre sur le vélo. On entendra encore beaucoup parler de lui à l'avenir », s'est exclamé en mars nul autre que le vainqueur du Tour, Tadej Pogacar.

À l’époque, le champion du monde venait de remporter la difficile course d’un jour Strade Bianche. Le coureur qui a tenu le plus longtemps tête à Pogacar sur les chemins de gravier de Toscane était Paul Seixas. Il est encore trop tôt pour parler d’une relève au sommet de la hiérarchie cycliste. Mais le successeur désigné de Pogacar semble prêt.

C'est donc surtout en France que les rêves grandissent. Depuis Bernard Hinault en 1985, aucun coureur issu de ce bastion du cyclisme n'a remporté le Tour de France. Des générations s'y sont essayées, toutes ont échoué : des coureurs comme Richard Virenque, Laurent Jalabert ou Thomas Voeckler ; Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou Thibaut Pinot. Ils ont remporté des étapes, le maillot du meilleur grimpeur, et ont porté, au moins par moments, le maillot jaune. Mais aucun d'entre eux n'est monté sur le podium à Paris en tant que vainqueur du classement général.