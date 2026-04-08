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« Ce garçon va devenir un monstre ! » Un « enfant prodige » va-t-il bientôt devenir le plus grand rival de Tadej Pogacar ?

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La France a une nouvelle star du cyclisme. À seulement 19 ans, Paul Seixas suscite déjà l'enthousiasme dans la Grande Nation. Même Tadej Pogacar est sous le charme.

Même Florian Lipowitz n'a rien pu opposer à l'accélération fulgurante de Paul Seixas. Sur un col escarpé, le troisième du Tour allemand n'a pu que regarder, stupéfait, et reconnaître que le « prodige » français du cyclisme était supérieur à lui et à tous les autres coureurs dès le début de ce Tour du Pays basque au plateau très relevé.

Grâce à son sensationnel numéro en solo, Seixas a remporté mardi sa deuxième victoire d'étape et s'est assuré une avance confortable en tête du classement général. « Je n'ai pas hésité à attaquer. Le pire, c'est d'avoir peur de prendre des risques », a déclaré Seixas : « J'adore rouler comme ça. »

  • Ce jeune prodige de 19 ans originaire de Lyon est en passe de remporter sa première victoire au classement général au niveau du World Tour dans le nord de l'Espagne, attisant ainsi l'engouement dans son pays natal. Son potentiel semble illimité. « Ce garçon va devenir un monstre sur le vélo. On entendra encore beaucoup parler de lui à l'avenir », s'est exclamé en mars nul autre que le vainqueur du Tour, Tadej Pogacar.

    À l’époque, le champion du monde venait de remporter la difficile course d’un jour Strade Bianche. Le coureur qui a tenu le plus longtemps tête à Pogacar sur les chemins de gravier de Toscane était Paul Seixas. Il est encore trop tôt pour parler d’une relève au sommet de la hiérarchie cycliste. Mais le successeur désigné de Pogacar semble prêt.

    C'est donc surtout en France que les rêves grandissent. Depuis Bernard Hinault en 1985, aucun coureur issu de ce bastion du cyclisme n'a remporté le Tour de France. Des générations s'y sont essayées, toutes ont échoué : des coureurs comme Richard Virenque, Laurent Jalabert ou Thomas Voeckler ; Julian Alaphilippe, Romain Bardet ou Thibaut Pinot. Ils ont remporté des étapes, le maillot du meilleur grimpeur, et ont porté, au moins par moments, le maillot jaune. Mais aucun d'entre eux n'est monté sur le podium à Paris en tant que vainqueur du classement général.

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  • « L'élu ! » Seixas devrait mettre fin à la disette française au Tour de France

    Si l'on en croit certaines voix venues de la Grande Nation, Seixas mettra fin à cette période de disette. « Je pense qu'il est l'élu. Il sera le coureur que la France attendait », a déclaré Marc Madiot début mars sur RMC.

    Le président influent de l'équipe Groupama-FDJ United a cherché en vain l'héritier de Hinault au cours de ses trois décennies d'activité dans le management. L'équipe française concurrente Decathlon CMA CGM a peut-être trouvé la perle rare avec Seixas. Seixas, a déclaré Madiot, est « le Messie. Seixas a quelque chose que peu de coureurs possèdent, à l'instar de Pogacar. Il a tout dans son répertoire. »

    Seixas, qui mesure 1,86 m, n’est pas seulement fort en montagne. Il brille également par ses capacités exceptionnelles dans les épreuves contre la montre. Seixas, champion du monde junior 2024 dans cette discipline, a dominé lundi le contre-la-montre d’ouverture au Pays basque, devançant par exemple Lipowitz de 33 secondes.

    En France, les appels en faveur d’un rapide début sur le Tour pour ce nouvel espoir se font de plus en plus pressants. Mais la question de savoir si Seixas sera vraiment au départ du Grand Départ à Barcelone le 4 juillet reste encore en suspens. Si l'on en croit Bernard Hinault, les Français devraient encore patienter un peu avant de voir son successeur. Selon le cycliste de 71 ans, Seixas devrait d'abord disputer la Vuelta ou le Giro, « alors nous pourrions dire qu'il a le potentiel de tenir les trois semaines complètes ».