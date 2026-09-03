L’un des feuilletons de dernier jour du mercato les plus chaotiques de l’histoire récente du football a vu une complexe série de transferts impliquant Chelsea, l’AS Monaco, Everton et Manchester City s’effondrer de manière spectaculaire. Cet enchevêtrement de négociations a commencé lorsque Monaco cherchait à régler un problème de dette et à libérer une place de joueur non communautaire dans son effectif afin de recruter le milieu mexicain Erik Lira.

Monaco avait d’abord accepté de vendre l’attaquant Folarin Balogun à Everton, mais des doutes apparus lors de sa visite médicale ont bloqué l’opération. Saisissant l’opportunité, Chelsea est parvenu à un accord pour le milieu de Monaco Lamine Camara afin de remplacer Enzo Fernandez, qui devait partir à Manchester City dans le cadre d’un transfert record en Premier League.

Cependant, de nouveaux rebondissements dans les négociations ont fini par faire capoter l’ensemble de ce montage entre plusieurs clubs avant la date limite finale.







