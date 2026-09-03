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Catastrophe en cascade ! Comment les transferts de Chelsea, Monaco et Everton ont capoté dans le chaos du dernier jour du mercato
L’effet domino entre plusieurs clubs s’effondre
L’un des feuilletons de dernier jour du mercato les plus chaotiques de l’histoire récente du football a vu une complexe série de transferts impliquant Chelsea, l’AS Monaco, Everton et Manchester City s’effondrer de manière spectaculaire. Cet enchevêtrement de négociations a commencé lorsque Monaco cherchait à régler un problème de dette et à libérer une place de joueur non communautaire dans son effectif afin de recruter le milieu mexicain Erik Lira.
Monaco avait d’abord accepté de vendre l’attaquant Folarin Balogun à Everton, mais des doutes apparus lors de sa visite médicale ont bloqué l’opération. Saisissant l’opportunité, Chelsea est parvenu à un accord pour le milieu de Monaco Lamine Camara afin de remplacer Enzo Fernandez, qui devait partir à Manchester City dans le cadre d’un transfert record en Premier League.
Cependant, de nouveaux rebondissements dans les négociations ont fini par faire capoter l’ensemble de ce montage entre plusieurs clubs avant la date limite finale.
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La poursuite infructueuse d’Everton pour recruter un attaquant
Après que le dossier Balogun s'est enrayé, Everton s'est tourné vers l'attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee. Quand United a refusé d'autoriser le départ de Zirkzee, Everton est retourné à Monaco pour renégocier à la baisse les conditions pour Balogun alors que le temps pressait.
Monaco préférait vendre Balogun plutôt que Camara, ce qui a conduit le club de Ligue 1 à annuler le transfert de Camara, pourtant déjà acté, vers Chelsea. Malgré la perte soudaine de Camara, Chelsea a choisi de respecter son accord avec Manchester City et a laissé Fernandez finaliser son transfert sans s'assurer d'un remplaçant direct.
L'effondrement final est survenu lorsque Balogun a décidé de ne pas rejoindre Everton à la suite du feuilleton autour de la visite médicale, quittant le centre d'entraînement sans signer de contrat.
Des conséquences de grande portée pour tous
Cette succession spectaculaire d'événements a placé presque tous les clubs concernés dans une situation opérationnelle délicate. Monaco a conservé à la fois Balogun et Camara, sans parvenir à lever les fonds espérés ni à libérer la place d'extra-communautaire nécessaire pour recruter Lira, ce qui a totalement bloqué l'arrivée du milieu de terrain mexicain.
Chelsea a bouclé la vente record de Fernandez à Manchester City, mais s'est retrouvé sans sa cible prioritaire au milieu de terrain. Dans le même temps, Everton a échoué à recruter Balogun comme Zirkzee.
Après avoir déjà vendu Beto à la Fiorentina plus tôt dans le mercato, Everton s'est retrouvé avec Thierno Barry comme seul avant-centre senior reconnu.
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Retombées au sein du groupe et prochaines étapes
Maintenant que le mercato est officiellement fermé, les clubs concernés doivent gérer les conséquences immédiates du chaos de la deadline day. Les entraîneurs doivent intégrer leurs options actuelles et réorganiser la hiérarchie de leurs effectifs après l’échec de ces opérations.
Monaco va chercher à remobiliser son effectif actuel tout en gérant ses contraintes d’enregistrement de joueurs non européens. Chelsea doit adapter en interne l’organisation de son milieu de terrain après le départ très médiatisé de Fernandez.
Everton traverse une période délicate et s’appuiera largement sur Barry pour mener sa ligne d’attaque à la reprise des compétitions nationales.
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