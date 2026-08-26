Baleba a utilisé Instagram pour exprimer sa profonde reconnaissance envers le club qui l’a amené dans le football anglais. Il a évoqué la chaleur de l’accueil qu’il a reçu à son arrivée.

« Je suis arrivé ici à 19 ans avec peu d’anglais et sans savoir ce que ce club allait représenter pour moi, a-t-il écrit. Brighton m’a seulement demandé d’être moi-même. Le staff qui fait si bien tourner le club. Les coéquipiers qui ont pris le temps de me comprendre, sur le terrain comme en dehors. Les soirées à l’Amex, quand j’entendais mon nom venir de cette tribune, m’ont toujours fait me sentir chez moi. »



