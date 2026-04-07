Capello à propos du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale : « Je le répète, pour moi, Mancini est hors jeu »

Sur le plan sportif, ce qui s'est passé lors du match Bosnie-Italie est, à tous égards, un véritable drame. C'est la troisième Coupe du monde à laquelle nous ne participons pas ; contrairement aux éditions précédentes, le tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique (du 11 juin au 19 juillet) comptera 48 équipes qualifiées. Et l'Italie n'en fera pas partie. Après 2018 et 2022, il faut également faire une croix sur 2026. Tout comme ce soir-là, lorsque, après le match, le sélectionneur Rino Gattuso s'est excusé auprès de tout un pays, les larmes aux yeux. Avant de trouver un accord sur la résiliation à l'amiable de son contrat dans les jours qui ont suivi et de quitter ses fonctions.



