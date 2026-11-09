L’Inter a fait son choix : priorité à la prolongation de Carlos Augusto, mais le tour de Hakan Calhanoglu viendra inévitablement juste après. Depuis la prolongation de Dimarco par le biais d’une clause, le milieu de terrain turc est le seul joueur parmi les éléments les plus importants de l’effectif dont le contrat expire encore le 30 juin 2027.

Les discussions entamées en début d’année se sont arrêtées. Pour l’heure, malgré l’écart important entre les parties et la possibilité de signer librement avec n’importe quel autre club à partir de février, le Turc n’a toujours pas fermé la porte à une prolongation avec l’Inter.