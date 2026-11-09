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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Calhanoglu n’exclut pas de prolonger : ce qu’il demande et la stratégie de l’Inter pour négocier à la baisse

Inter
H. Calhanoglu
Mercato
Juventus FC
Milan AC

Le milieu de terrain est le seul titulaire dont le contrat expire encore le 30 juin 2027.

L’Inter a fait son choix : priorité à la prolongation de Carlos Augusto, mais le tour de Hakan Calhanoglu viendra inévitablement juste après. Depuis la prolongation de Dimarco par le biais d’une clause, le milieu de terrain turc est le seul joueur parmi les éléments les plus importants de l’effectif dont le contrat expire encore le 30 juin 2027.

Les discussions entamées en début d’année se sont arrêtées. Pour l’heure, malgré l’écart important entre les parties et la possibilité de signer librement avec n’importe quel autre club à partir de février, le Turc n’a toujours pas fermé la porte à une prolongation avec l’Inter.

  • COMBIEN GAGNE-T-IL ACTUELLEMENT ?

    Hakan Calhanoglu est l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif actuel à la disposition de Cristian Chivu. Son salaire s’élève à 6,5 millions d’euros nets par saison, plus des bonus. Son contrat actuel ne bénéficie pas des avantages du décret Croissance (il est arrivé à l’AC Milan en 2017 et les avantages fiscaux ont débuté en 2019). Il ne comporte pas non plus la même clause de prolongation automatique que celle qui avait été inscrite dans le contrat de Dimarco.

  • LA DEMANDE DE ÇALHANOĞLU

    Lors de la seule rencontre qui s'est tenue entre l'Inter et l'entourage du joueur, la demande formulée par Calhanoglu auprès des dirigeants de l'Inter était de continuer à être considéré comme un joueur important, avec un contrat d'au moins deux ans et un salaire dont la part fixe, si elle doit être inférieure à celle d'aujourd'hui, ne devra pas trop baisser et devra être compensée par de généreuses primes.

  • LA PROPOSITION DE L’INTER

    Baccin tentera de convaincre les propriétaires de l’Inter d’accepter un accord d’au moins deux ans, mais la direction ne pourra pas faire grand-chose sur les montants. La politique fixée par Oaktree pour les joueurs de plus de 30 ans est claire : des contrats courts, si possible d’un an, et des salaires réduits, assortis de primes liées aux performances et au nombre de matches disputés.

    L’Inter entend désormais mettre en avant, lors des négociations avec le Turc, les lourdes conséquences des blessures qu’il a subies ces deux dernières années et, par conséquent, ramener la part fixe de son offre à un peu plus de la moitié de son salaire actuel. En revanche, le club est tout à fait disposé à lui permettre de conserver une rémunération importante, mais uniquement grâce à des primes liées au nombre de matches disputés, aux buts ainsi qu’à ses performances individuelles et à celles de l’équipe.

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