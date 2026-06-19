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Premier League trophy Arsenal Manchester City UnitedGetty/GOAL
Chris Burton

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Calendrier de la Premier League 2026-2027 : programme de la première journée, matchs de la dernière journée et dates des derbies

Premier League
Arsenal
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Chelsea
Tottenham
Nottingham Forest
Aston Villa
Leeds
Newcastle
Brighton
Everton
Fulham
Sunderland
Bournemouth
Brentford
Hull
Ipswich
Coventry
Crystal Palace

Le calendrier de la Premier League pour la saison 2026-2027 vient d’être dévoilé. Arsenal tentera de défendre son titre, tandis que Manchester City, Liverpool et Manchester United sont déjà concentrés sur la course au sacre. Coventry fait son grand retour après 25 ans d’absence, et plusieurs changements d’entraîneurs annoncent une nouvelle ère dans la division. Voici, selon GOAL, les affiches les plus attendues d’une saison qui s’annonce déjà passionnante.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Premier League 2026-2027 : le programme de la première journée

    Avant même que le premier coup d’envoi ne soit donné, l’espoir anime déjà tous les clubs, lesquels repartent d’une page blanche. Nervosité et excitation atteignent leur paroxysme chez les supporters fidèles, et ces mêmes émotions habitent les joueurs qui s’apprêtent à entrer sur la pelouse : qu’il s’agisse d’équipes aguerries, fortes de leur expérience en Premier League, ou de visages familiers promus au plus haut niveau.

    Coventry connaîtra un véritable baptême du feu en ouvrant la saison à l’Emirates Stadium, tandis que Hull City plongera aussitôt dans le grand bain en accueillant Manchester United. Autre temps fort de cette première journée : la visite de Liverpool à St James’ Park.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Rencontre

    21/08/2026

    20 h

    Arsenal - Coventry City

    22/08/2026

    12 h 30

    Hull City - Manchester United

    22/08/2026

    15 h

    Everton - Crystal Palace

    22/08/2026

    15 h

    Ipswich Town - Sunderland

    22/08/2026

    15 h

    Nottingham Forest - Leeds United

    22/08/2026

    17 h 30

    Brentford – Tottenham Hotspur

    23/08/2026

    14 h

    Brighton and Hove Albion - Aston Villa

    23/08/2026

    14 h

    Manchester City - Bournemouth

    23/08/2026

    16 h 30

    Newcastle United - Liverpool

    24/08/2026

    20 h

    Fulham - Chelsea


    • Publicité
  • Liverpool Everton 2025-26 Virgil van DijkGetty

    Premier League 2026-2027 : les dates des derbies

    Du nord de Londres au nord-est de l’Angleterre, les rivalités géographiques et les querelles historiques suscitent un intérêt mondial et une passion locale tout au long de chaque saison de Premier League. La capitale anglaise, le Merseyside, Manchester, les deux rives de la Tyne-Wear et les West Midlands occuperont régulièrement le devant de la scène au cours de l’exercice 2026-2027.

    Les voisins londoniens de l’ouest, Chelsea et Fulham, s’affronteront dès le premier Monday Night Football, tandis que Manchester United recevra Manchester City en septembre, Liverpool se rendra au Hill Dickinson Stadium en novembre et Newcastle accueillera Sunderland début décembre – le même week-end où Tottenham défiera Arsenal.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Match

    24/08/2026

    20h

    Fulham - Chelsea

    12/09/2026

    15 h

    Manchester United - Manchester City

    17/10/2026

    15 h

    Brighton and Hove Albion - Crystal Palace

    28/11/2026

    15 h

    Everton - Liverpool

    05/12/2026

    15 h

    Tottenham Hotspur - Arsenal

    05/12/2026

    15 h

    Newcastle United - Sunderland

    12/12/2026

    15 h

    Coventry City - Aston Villa

    30/01/2027

    15 h

    Liverpool - Everton

    20/03/2027

    15 h

    Manchester City - Manchester United

    10/04/2027

    15 h

    Chelsea - Fulham

    24/04/2027

    15 h

    Aston Villa - Coventry City

    01/05/2027

    15 h

    Arsenal - Tottenham Hotspur

    01/05/2027

    15 h

    Sunderland - Newcastle United

    15/05/2027

    15 h

    Crystal Palace - Brighton and Hove Albion


  • Rayan Cherki Manchester CityGetty

    Premier League 2026-2027 : le programme de la dernière journée

    Il est rare qu’une saison de Premier League atteigne sa dernière journée sans que les 90 dernières minutes ne soient décisives. Que ce soit pour le titre, la lutte contre la relégation ou la course aux places européennes, il y a généralement beaucoup en jeu lorsque le rideau tombe sur l’exercice.

    Coventry, Hull City et Ipswich clôtureront la saison 2026-2027 à domicile fin mai, tandis qu’Arsenal, Manchester United, Liverpool et Chelsea pourraient célébrer une fin de campagne réussie devant leurs propres supporters.

    Date

    Heure du coup d’envoi (GMT)

    Match

    30/05/2027

    16 h

    Arsenal - Brighton and Hove Albion

    30/05/2027

    16 h

    Aston Villa – Tottenham Hotspur

    30/05/2027

    16 h

    Chelsea - Brentford

    30/05/2027

    16 h

    Coventry City - Nottingham Forest

    30/05/2027

    16 h

    Crystal Palace - Leeds United

    30/05/2027

    16 h

    Hull City - Newcastle United

    30/05/2027

    16 h

    Ipswich Town - Everton

    30/05/2027

    16 h

    Liverpool - Bournemouth

    30/05/2027

    16 h

    Manchester United - Fulham

    30/05/2027

    16 h

    Sunderland - Manchester City


  • Michael Carrick Manchester United crestGetty/GOAL

    Premier League 2026-2027 : quel club remportera le titre ?

    Arsenal a mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre lors de la saison 2025-2026, l’équipe de Mikel Arteta franchissant enfin la ligne d’arrivée après trois secondes places consécutives. Les Gunners estiment qu’ils seront à nouveau dans la course au moment de la distribution des grands honneurs.

    À Manchester City, Pep Guardiola a mis fin à un mandat d’une décennie sur le banc, et c’est Enzo Maresca qui devrait se voir confier la tâche peu enviable de succéder à l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps. L’Italien aura à cœur de faire bonne impression dès ses débuts.

    À Old Trafford, Michael Carrick, fraîchement prolongé, est désormais installé comme l’homme capable de propulser Manchester United vers un premier sacre national depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, après avoir déjà qualifié les Red Devils pour la Ligue des champions.

    Liverpool, tombé de son piédestal la saison passée, a sacrifié Arne Slot et misé sur Andoni Iraola, auteur d’un travail remarqué à Bournemouth, pour remonter au classement grâce à un effectif de stars dont le potentiel doit enfin se concrétiser.

    Chelsea, désormais dirigé par Xabi Alonso, n’aura pas à faire face aux distractions européennes, un atout potentiel, tandis qu’Aston Villa entend capitaliser sur son triomphe en Ligue Europa, qui a mis fin à trente ans de disette.

    Enfin, Tottenham, emporté dans la lutte pour le maintien lors des deux dernières saisons, doit prouver qu’il appartient encore au mythique « Big Six », tandis que Frank Lampard a du pain sur la planche à Coventry, aux côtés d’autres promus comme Hull City et Ipswich.