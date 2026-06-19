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Calendrier de la Premier League 2026-2027 : programme de la première journée, matchs de la dernière journée et dates des derbies
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Premier League 2026-2027 : le programme de la première journée
Avant même que le premier coup d’envoi ne soit donné, l’espoir anime déjà tous les clubs, lesquels repartent d’une page blanche. Nervosité et excitation atteignent leur paroxysme chez les supporters fidèles, et ces mêmes émotions habitent les joueurs qui s’apprêtent à entrer sur la pelouse : qu’il s’agisse d’équipes aguerries, fortes de leur expérience en Premier League, ou de visages familiers promus au plus haut niveau.
Coventry connaîtra un véritable baptême du feu en ouvrant la saison à l’Emirates Stadium, tandis que Hull City plongera aussitôt dans le grand bain en accueillant Manchester United. Autre temps fort de cette première journée : la visite de Liverpool à St James’ Park.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Rencontre
21/08/2026
20 h
Arsenal - Coventry City
22/08/2026
12 h 30
Hull City - Manchester United
22/08/2026
15 h
Everton - Crystal Palace
22/08/2026
15 h
Ipswich Town - Sunderland
22/08/2026
15 h
Nottingham Forest - Leeds United
22/08/2026
17 h 30
Brentford – Tottenham Hotspur
23/08/2026
14 h
Brighton and Hove Albion - Aston Villa
23/08/2026
14 h
Manchester City - Bournemouth
23/08/2026
16 h 30
Newcastle United - Liverpool
24/08/2026
20 h
Fulham - Chelsea
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Premier League 2026-2027 : les dates des derbies
Du nord de Londres au nord-est de l’Angleterre, les rivalités géographiques et les querelles historiques suscitent un intérêt mondial et une passion locale tout au long de chaque saison de Premier League. La capitale anglaise, le Merseyside, Manchester, les deux rives de la Tyne-Wear et les West Midlands occuperont régulièrement le devant de la scène au cours de l’exercice 2026-2027.
Les voisins londoniens de l’ouest, Chelsea et Fulham, s’affronteront dès le premier Monday Night Football, tandis que Manchester United recevra Manchester City en septembre, Liverpool se rendra au Hill Dickinson Stadium en novembre et Newcastle accueillera Sunderland début décembre – le même week-end où Tottenham défiera Arsenal.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Match
24/08/2026
20h
Fulham - Chelsea
12/09/2026
15 h
Manchester United - Manchester City
17/10/2026
15 h
Brighton and Hove Albion - Crystal Palace
28/11/2026
15 h
Everton - Liverpool
05/12/2026
15 h
Tottenham Hotspur - Arsenal
05/12/2026
15 h
Newcastle United - Sunderland
12/12/2026
15 h
Coventry City - Aston Villa
30/01/2027
15 h
Liverpool - Everton
20/03/2027
15 h
Manchester City - Manchester United
10/04/2027
15 h
Chelsea - Fulham
24/04/2027
15 h
Aston Villa - Coventry City
01/05/2027
15 h
Arsenal - Tottenham Hotspur
01/05/2027
15 h
Sunderland - Newcastle United
15/05/2027
15 h
Crystal Palace - Brighton and Hove Albion
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Premier League 2026-2027 : le programme de la dernière journée
Il est rare qu’une saison de Premier League atteigne sa dernière journée sans que les 90 dernières minutes ne soient décisives. Que ce soit pour le titre, la lutte contre la relégation ou la course aux places européennes, il y a généralement beaucoup en jeu lorsque le rideau tombe sur l’exercice.
Coventry, Hull City et Ipswich clôtureront la saison 2026-2027 à domicile fin mai, tandis qu’Arsenal, Manchester United, Liverpool et Chelsea pourraient célébrer une fin de campagne réussie devant leurs propres supporters.
Date
Heure du coup d’envoi (GMT)
Match
30/05/2027
16 h
Arsenal - Brighton and Hove Albion
30/05/2027
16 h
Aston Villa – Tottenham Hotspur
30/05/2027
16 h
Chelsea - Brentford
30/05/2027
16 h
Coventry City - Nottingham Forest
30/05/2027
16 h
Crystal Palace - Leeds United
30/05/2027
16 h
Hull City - Newcastle United
30/05/2027
16 h
Ipswich Town - Everton
30/05/2027
16 h
Liverpool - Bournemouth
30/05/2027
16 h
Manchester United - Fulham
30/05/2027
16 h
Sunderland - Manchester City
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Premier League 2026-2027 : quel club remportera le titre ?
Arsenal a mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre lors de la saison 2025-2026, l’équipe de Mikel Arteta franchissant enfin la ligne d’arrivée après trois secondes places consécutives. Les Gunners estiment qu’ils seront à nouveau dans la course au moment de la distribution des grands honneurs.
À Manchester City, Pep Guardiola a mis fin à un mandat d’une décennie sur le banc, et c’est Enzo Maresca qui devrait se voir confier la tâche peu enviable de succéder à l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps. L’Italien aura à cœur de faire bonne impression dès ses débuts.
À Old Trafford, Michael Carrick, fraîchement prolongé, est désormais installé comme l’homme capable de propulser Manchester United vers un premier sacre national depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, après avoir déjà qualifié les Red Devils pour la Ligue des champions.
Liverpool, tombé de son piédestal la saison passée, a sacrifié Arne Slot et misé sur Andoni Iraola, auteur d’un travail remarqué à Bournemouth, pour remonter au classement grâce à un effectif de stars dont le potentiel doit enfin se concrétiser.
Chelsea, désormais dirigé par Xabi Alonso, n’aura pas à faire face aux distractions européennes, un atout potentiel, tandis qu’Aston Villa entend capitaliser sur son triomphe en Ligue Europa, qui a mis fin à trente ans de disette.
Enfin, Tottenham, emporté dans la lutte pour le maintien lors des deux dernières saisons, doit prouver qu’il appartient encore au mythique « Big Six », tandis que Frank Lampard a du pain sur la planche à Coventry, aux côtés d’autres promus comme Hull City et Ipswich.