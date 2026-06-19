Calendrier de la Premier League 2026-2027 : programme de la première journée, matchs de la dernière journée et dates des derbies

Arsenal a mis fin à 22 ans de disette en remportant le titre lors de la saison 2025-2026, l’équipe de Mikel Arteta franchissant enfin la ligne d’arrivée après trois secondes places consécutives. Les Gunners estiment qu’ils seront à nouveau dans la course au moment de la distribution des grands honneurs.

À Manchester City, Pep Guardiola a mis fin à un mandat d’une décennie sur le banc, et c’est Enzo Maresca qui devrait se voir confier la tâche peu enviable de succéder à l’un des plus grands entraîneurs de tous les temps. L’Italien aura à cœur de faire bonne impression dès ses débuts.

À Old Trafford, Michael Carrick, fraîchement prolongé, est désormais installé comme l’homme capable de propulser Manchester United vers un premier sacre national depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, après avoir déjà qualifié les Red Devils pour la Ligue des champions.

Liverpool, tombé de son piédestal la saison passée, a sacrifié Arne Slot et misé sur Andoni Iraola, auteur d’un travail remarqué à Bournemouth, pour remonter au classement grâce à un effectif de stars dont le potentiel doit enfin se concrétiser.

Chelsea, désormais dirigé par Xabi Alonso, n’aura pas à faire face aux distractions européennes, un atout potentiel, tandis qu’Aston Villa entend capitaliser sur son triomphe en Ligue Europa, qui a mis fin à trente ans de disette.

Enfin, Tottenham, emporté dans la lutte pour le maintien lors des deux dernières saisons, doit prouver qu’il appartient encore au mythique « Big Six », tandis que Frank Lampard a du pain sur la planche à Coventry, aux côtés d’autres promus comme Hull City et Ipswich.