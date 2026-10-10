Cagliari, Pisacane : « La Juventus n’est pas une équipe parfaite »

Fabio Pisacane, entraîneur de Cagliari, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match face à la Juventus, programmé demain soir à l’Unipol Domus à 20h45. Voici les passages les plus significatifs, rapportés par TuttoJuve.com.





L’INFIRMERIE

« La situation des blessés ? Deiola a brûlé les étapes, mais il est évident que la trêve l’a aidé. Chaque joueur a un certain seuil de tolérance à la douleur, nous sommes en train de l’évaluer, mais il sera du match, tout comme Kevin Carlos. Pour le reste, tout le monde est disponible, sauf les trois habituels. »





LA JUVENTUS

« Quelle Juve j’attends ? Je m’attends à une Juventus qui voudra faire le match. Elle a de la structure, elle voudra prendre les trois points. Nous devrons être bons pour les contrer. Elle jouera en 4-3-4 ou en 4-2-3-1. Sur les côtés, elle a un potentiel énorme, ce n’est pas une équipe parfaite, mais nous avons énormément de respect pour elle. »







