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Pisacane Juventus Cagliari Serie AGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cagliari, Pisacane : « La Juventus n’est pas une équipe parfaite »

Juventus FC
F. Pisacane

L’entraîneur de Cagliari s’exprime à la veille du match contre la Juventus

Fabio Pisacane, entraîneur de Cagliari, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match face à la Juventus, programmé demain soir à l’Unipol Domus à 20h45. Voici les passages les plus significatifs, rapportés par TuttoJuve.com.


L’INFIRMERIE

« La situation des blessés ? Deiola a brûlé les étapes, mais il est évident que la trêve l’a aidé. Chaque joueur a un certain seuil de tolérance à la douleur, nous sommes en train de l’évaluer, mais il sera du match, tout comme Kevin Carlos. Pour le reste, tout le monde est disponible, sauf les trois habituels. »


LA JUVENTUS

« Quelle Juve j’attends ? Je m’attends à une Juventus qui voudra faire le match. Elle a de la structure, elle voudra prendre les trois points. Nous devrons être bons pour les contrer. Elle jouera en 4-3-4 ou en 4-2-3-1. Sur les côtés, elle a un potentiel énorme, ce n’est pas une équipe parfaite, mais nous avons énormément de respect pour elle. »



  • LE MATCH

    « La Juve ? Nous devrons mettre sur le terrain notre ADN, celui des guerriers. Nous avons préparé le match comme les autres. »


    NZOLA

    « Nzola ? Il a suivi un parcours individuel, cela n’a pas été facile. J’espère que son premier but aura une suite. Il pourrait débuter. »


    ROMANO

    « Romano ? C’est un joueur qui peut évoluer à la fois comme mezz’ala et comme play. Ensuite, chacun de nous pense à l’habit à faire porter à l’équipe. Je le vois comme mezz’ala, dynamique, mais avec d’autres plans de match, il peut aussi être aligné comme play. »


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