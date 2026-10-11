Cagliari, Giulini : « Pour Maldini, il y a une option d’achat, mais aussi une obligation d’achat »

« Il y a une très grande cohésion depuis notre retour en Serie A. Aujourd’hui, toutes les composantes du club sont au service de Cagliari. On a le sentiment que, des médecins aux joueurs, tout le club avance dans la même direction. Ce n’était pas possible les premières années, mais c’est le cas aujourd’hui et cela nous aide à jouer contre des équipes dont le budget est supérieur au nôtre. »