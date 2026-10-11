Daniel Maldini a réalisé un début de saison remarquable avec le Cagliari et l’équipe d’Italie. Le président du club sarde, Tommaso Giulini, a confirmé les conditions convenues avec l’Atalanta pour, éventuellement, le garder en Sardaigne. Le président de Cagliari, qui s’exprimait sur DAZN avant le match contre la Juventus, a également souligné l’excellente saison réalisée jusqu’ici et la volonté de faire encore mieux.
Cagliari, Giulini : « Pour Maldini, il y a une option d’achat, mais aussi une obligation d’achat »
RESTER AU SOMMET
« Nous sommes conscients que nous faisons les choses bien depuis l’année dernière. Nous voulons profiter du moment et rester là-haut le plus longtemps possible. Nous donnerons tout sur le terrain, et puis nous verrons. »
Romano et Maldini en équipe nationale
« Les voir jouer en équipe nationale est une belle émotion, surtout la dernière fois, quand nous étions au stade. D’autres jeunes mériteraient aussi d’y être. Après Donnarumma, Caprile est un gardien très important. Kofler pourrait être convoqué par un grand connaisseur du football comme Baldini. C’est une belle période, espérons qu’elle durera le plus longtemps possible. »
UN CLUB QUI RAME À L’UNISSON
« Il y a une très grande cohésion depuis notre retour en Serie A. Aujourd’hui, toutes les composantes du club sont au service de Cagliari. On a le sentiment que, des médecins aux joueurs, tout le club avance dans la même direction. Ce n’était pas possible les premières années, mais c’est le cas aujourd’hui et cela nous aide à jouer contre des équipes dont le budget est supérieur au nôtre. »
LES CONDITIONS DE L’OPTION D’ACHAT DE MALDINI
« Pour Maldini, nous avons une option d’achat et, je crois, également une obligation d’achat liée à un certain nombre de buts. »
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